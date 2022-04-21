英女離奇倒立插入餐廳沙發縫 服務生「拔蘿蔔式」救援

她是怎樣跌入去的？英國一名女子日前離奇垂直倒立式插入沙發背後隙縫，畫面像沙發後插了一雙人腳，幸好有兩名男服務生出手拉腳想她拔出，畫面激似「拔蘿蔔」，服務生拉得面紅耳赤忍不住笑了出來，影片瘋傳後引來網民爆笑。該女子受訪稱當時在幫朋友伸手入縫裡撿外套，未料突然失去平衡跌了進去，被困約10分鐘，聽到朋友狂笑到她們都在拍片，但聽到提及消防員時心裏很慌。網民留言稱她們一定是好朋友，「大家都在笑和拍片」。

事發於英國東北部泰恩威爾郡城鎮北希爾茲（North Shields），有女子日前離奇垂直倒立直插沙發後面隙縫。來自紐卡素、40歲當事人拉克（Lindsay Clark）接受當地電視台訪問，稱當時和朋友在復活節早午餐（brunch）、為好友傑克遜（Julie Jackson）慶祝47歲生日，沒想到發生意外。

影片顯示，在場朋友頻頻發出魔性笑聲，一起舉手機拍攝，但拉克正倒立式被困。兩名男服務生一人捉住她一條腿「拔蘿蔔」式大力將她拉起來，拉得面紅耳赤，不知是尷尬還是在發力，兩人忍不住笑了出來。幾經辛苦拉克像蘿蔔一樣「破土而出」，身軀慢慢被拔出來，她脫困後竟然沒面紅，但忍不於狂笑，最後男服務生幫她從沙發縫取回一件白色外套。

拉克解釋，當時她伸手入沙發縫幫朋友撿回外套，突然失去平衡，頭落地卡在縫內，約有10分鐘之久。她知道所有朋友都在拍片，但被困時她滿腦子想怎可能卡入去，聽到朋友提到要報消防時，她嚇得不輕，怕非常尷尬，幸好是穿了連身長褲而不是連身裙。朋友拍一會後即去找服務生幫忙，成功脫困時，整間餐廳發出歡呼聲。拉克被問會否害羞得不敢再去該餐廳，她笑言喜歡那裏，但要看店家是否願意再讓她光顧。

好友傑克遜上傳的影片有逾200萬人次觀看，她大讚服務生人很好又可愛，是個難忘的生日。她又取笑拉克一直想出名，但沒想到是以這樣爆笑方式，應該不是她期望的結果。

網民看片後笑翻，拉克被困時大家都在笑和拍片，證明大家是好朋友，「當你需要姊妹時，她們在做什麼？」。有人疑問到底她喝了多少酒才能失去平衡到跌入沙發縫，而且「她們真名受訪需要勇氣」。

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文章授權轉載自《香港01》