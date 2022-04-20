恐龍大暴走！日本「百隻暴龍運動會」登場 網瘋：看幾次都好笑

日本運動會比賽項目五花八門，但由「暴龍」參與的恐龍大賽你可見過嗎？日前，日本舉辦了一場「恐龍競賽」，號稱有一百隻「爸爸暴龍」參與活動，比賽畫面流出後立刻掀起討論，網友們也被逗樂，笑稱「不管看幾次都超好笑」。

近日，日本鳥取縣舉行了一場「恐龍競賽」，號召爸爸們穿著「暴龍裝」一齊參與活動，比賽項目包含廣播體操、競速賽跑⋯等項目。主辦單位表示，當天聚集了約一百隻「暴龍」參賽，放眼望去都能見到活蹦亂跳的「暴龍」身影，堪成奇觀。

一名妻子也在推特上分享「暴龍賽跑」的影片，她在貼文中寫道，「丈夫說他要去參加恐龍比賽，我想著要去幫他加油打氣，但這真的太超現實了⋯」。畫面中可見，14隻「暴龍」在起跑線就位，隨後便搖頭晃腦地衝出去，一旁還能聽見孩子們奮力的加油聲，儘管「爸爸暴龍們」用盡全力奔跑，但「群龍暴走」的畫面仍讓網友們哈哈大笑。

「恐龍競賽」的畫面流出後立刻掀起討論，許多網友笑稱「不管看幾次都超好笑」、「從早上笑到現在」、「本來心情很鬱悶，看到這影片都有精神了」，也有人讚嘆爸爸們的體力充沛「藍色恐龍是高手嗎？速度無與倫比啊」、「藍色暴龍是主角吧」，還有人稱「不知為何我想起了進擊的巨人」、「該不會是奇行種吧」。