年輕妹「原味口罩」行情比OL高 日男聞殘餘芳香滿足性癖

新冠疫情下我們差不多每一天都需要帶上口罩，成爲日常開銷不可或缺的一部份。雖然我們每一次用完都會即棄或需要清洗，日本的一班年輕女性卻從中發現商機，竟然開始販賣「原味口罩」。這並不是因爲口罩庫存不足，而是爲了滿足特殊性癖好。被口罩上殘留的化妝品和女性芳香所吸引，有不少男性會花錢買這些口罩回家作「配菜」……

最近日媒ABEMA在節目中講到疫情下日本暗地裏在流行販賣「原味口罩」。在各個社交平台上都會找到售賣自己使用過的口罩的女性。有受訪的女性表示自己會以1000円（大約228元新台幣）一個口罩的價錢在網上出售口罩，認爲與其將口罩直接丟棄，既然賣口罩可以賺到外快，何樂而不爲呢？

在疫情下二手口罩人氣急升，似乎升格與内衣褲並列，成有特殊性癖好人士最愛的收藏品之一。有售賣這些「原味口罩」的大學生Yuko表示，自己認爲口罩在佩戴後只會變成垃圾，既然有人願意買爲甚麽不賣呢？Yuko亦講到自己每次都會在交收時在客人面前脫下口罩交給對方，這樣才能保持新鮮度和證明自己真的佩戴過這個口罩。她亦會特意將妝容化得比較濃，讓唇膏印在口罩上，客人就會更加滿足。她的「原味口罩」以一個1000円的價錢發售，與兼職時薪差不多，但卻無需要付出任何勞力。因此，網上有不少女性會在社交平台上載貼文，出售自己的「原味口罩」以賺取外快。

其實日本在疫情前也曾經因流行網上售賣二手内衣褲而受到關注，政府亦因應問題立了法例以打擊市場。但該法例只規範售賣未成年人曾使用的内衣褲，出售「原味口罩」並未有任何法例規制。Yuko指出疫情下自己的兼職時數減少了，看到別人在網上販賣「原味口罩」，於是自己也仿效以賺取生活費。有同樣出售「原味口罩」的30歲OL Chisato表示自己有客人會以月額購買她的口罩，但價錢是3000円（大約685元新台幣）一個月，遠比20歲或以下女性的「原味口罩」市價低。Chisato亦講到自己一開始出售「原味口罩」時也有些許抵抗，但現在反而會因自己被人渴求覺得開心；還因此開始出售「原味内衣」，行動升級。她還講到因爲網上交易平台會刪除原味内衣和口罩的貼文，自己會以出售T-shirt的貼文作掩飾，向網民出售「原味」產品。

日媒ABEMA調查100個在網上售賣「原味口罩」的女性時發現，賣家由初中生至20歲左右的女性都有。主要都是因可以輕鬆賺外快而開始售賣。口罩會因材質等因素而以300至1500円（大約68至342元新台幣）之間的價錢出售。而且客人還可以加錢要求賣家在口罩上留下化妝品和口水，購買帶著口罩的照片，或要求賣家將同一個口罩連續戴兩天等。

有從一年前開始收集「原味口罩」的男性表示自己從18至19歲的少女們購買了大約10個口罩。除了收集口罩少女的照片，他亦熱愛呼吸口罩上殘餘的女性芳香，還會戴上這些口罩以滿足自己的性癖好，甚至用作自慰時的「配菜」。最驚人的是這位男性原來已經有妻兒，但卻還是會網購「原味口罩」直接寄到家裏，令節目主持們非常震驚......

大家對這個售賣「原味口罩」的風氣如何呢？先不説防疫衛生意識，這種特殊性癖好有點難以理解，而且女性們面交口罩時也會有一定風險，想賺外快也應該有其他方法吧......

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文章授權轉載自《香港01》