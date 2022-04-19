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一試上癮！清純女警改行當「調教女王」 進場維修升級F罩杯

聯合新聞網 / 綜合報導
德國女子莎菈辭掉11年女警工作，下海當全職性調教工作者。圖翻攝自IG＠caleatoxic3
德國女子莎菈辭掉11年女警工作，下海當全職性調教工作者。圖翻攝自IG＠caleatoxic3

工作久了難免會產生倦怠感，有些人也會因為某些契機或機緣而轉換跑道。德國一名女子莎菈（Sarah Keller）從事11年警察工作，經常調查有關性犯罪的案件，因此會聽到性工作者分享生活，這也讓莎菈深受啟發，最終辭掉工作成為一名全職的性調教工作者。

根據英國媒體《每日星報》報導，莎菈很年輕就當上警察，雖然和其他同事相處愉快，但她總覺得格格不入，莎菈接受訪問坦言，「警察是一個很棒的工作，但有些東西好像不見了，我想做讓我真正快樂的事情。我私底下一直對BDSM很有興趣。這種支配別人、行使權力的行為，帶給我一種滿足感」。

莎菈在2011年參加一場戀物癖派對，朋友開玩笑地慫恿她掛上手銬、拿起皮鞭，讓她就此對BDSM、束縛沉迷，而莎菈工作處理案件時，也會經常聆聽性工作者的生活，對這塊領域有進一步了解，後來更兼職做性調教者，去隆乳將D罩杯升級為F罩杯。

莎菈坦言自己對BDSM沉迷，也開始做性調教的兼職工作，這讓她和其他警察同事生活越來越不同。圖翻攝自IG＠caleatoxic3
莎菈坦言自己對BDSM沉迷，也開始做性調教的兼職工作，這讓她和其他警察同事生活越來越不同。圖翻攝自IG＠caleatoxic3

「我的胸部變大了，化上了華麗的妝容，還分享了誘人的照片」，當莎菈開始意會到自己的生活與其他同事越來越不同，便辭掉當了11年警察的工作，化名為卡利亞（Calea Toxic），成為一名全職的性調教者。

莎菈表示，性調教者和警察都是引導、幫助別人，兩者工作差異只有在制服，她認為要趁年輕活在當下，盡情地享受樂趣才是最重要的，「對我來說，擁有自己房子、退休金等價值觀，遠遠比不上讓自己感覺良好和享受自由」。

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