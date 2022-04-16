體驗被鯨魚吞食的感覺？日本奇葩咖啡廳曝光 他體驗一輪永生難忘

有不少人到日本旅行時都會拜訪特色咖啡廳體驗，除了女僕咖啡廳、貓狗咖啡廳，還有許多一般罕見的體驗咖啡廳。專門搜集日本奇聞的節目《ナニコレ珍百景》日前到訪「Vore Cafe」，這所咖啡廳並不是主打治癒系的體驗，而是讓客人體驗被鯨魚吞食時的感覺。這所咖啡廳雖然神秘，但大有人氣、預約爆滿，究竟店主是透過什麼方法讓客人體驗到被鯨吞的感覺呢？

節目《ナニコレ珍百景》最近到訪提供被吞食體驗的「Vore Cafe」，不但店舖的地址不明，體驗還是完全預約制，而且20歲以下的人不能體驗。向節目提供情報的觀眾表示自己發現這間店舖後預約一直爆滿，希望節目可以代替他拜訪。節目組聯絡店舖後，「Vore Cafe」的店主ぶい表示不可以透露店舖的地址，而且也要使用變聲和馬賽克保障店主私隱，相當神秘。到了預約當天，店主ぶい先於節目組在街上集合，再將他們帶到傳聞中的「Vore Cafe」。

店主ぶい每次有預約時都會先約客人在店舖附近某處等待，再親自帶客人到店舖。圖／《ナニコレ珍百景》截圖

「Vore Cafe」的店主ぶい每次有預約時都會先約客人在店舖附近某處等待，再親自帶客人到店舖。店舖藏於普通住宅區內，但門內卻藏著可體驗被鯨魚吞食的咖啡廳。空間內除了簡單的桌椅和電腦設備以外，還放著一個奇特裝置，靠近一看上面還設有一個鯨魚造型的水上充氣玩具。

在開始體驗之前，店主ぶい先要求主持人入浴保持清潔，期間準備鯨吞體驗中會用到的大量潤滑劑，將一大桶潤滑劑倒入模擬胃液後便可以開始體驗。主持人在將腳插入鯨魚後不禁驚訝地表示鯨魚體内的感觸很舒服，之後便順著潤滑劑滑入充氣鯨魚體内。店主ぶい往鯨魚內插上一條功能不明的喉管後，便拉上拉鏈將主持人困在裡面。雖然從外面看就只是一條可愛的鯨魚充氣玩具，内部的顔色紅裡透粉，與食道的顔色相當接近，而且配合潤滑劑使體驗異常逼真。咖啡廳的店主ぶい被問到為何會開設這種體驗時，他表示自己認為自然界中沒有獵物是自願被吃掉的。被吃的時候絕對是人類想像不到的恐怖，為了大家可以體驗到那種無力和恐懼便開發了這個鯨吞體驗裝置。

神秘咖啡廳的店內擺設相當樸素。圖／《ナニコレ珍百景》截圖

主持人在體驗後表示這是自己前所未有的體驗，雖然在裡面的確會感到恐懼。但也有一種莫名的舒服和懷念，形容感覺自己還在媽媽的肚子裡面。鯨吞體驗的2小時套餐大約需要花1.5萬日元（約新台幣3450元），而除了最基本的透明潤滑劑胃液，客人還可以選擇有顆粒的胃液，或穿上全身緊身衣的套餐進行體驗。更可以選擇用食用顔料和食物香味的入浴劑等為胃液增添顔色和香味。

透過「Vore Cafe」的積點卡還可以升級恐怖，體驗越多次就會越恐怖。店主ぶい破例讓主持人體驗「Vore Cafe」的最高級套餐，這次倒入染成綠色的特製潤滑劑，在主持人進入鯨魚後用機關將魚身上下傾斜，令體内的主持人驚叫連連，恐怖程度遠遠抛離最初始的體驗。體驗後重獲新生的主持人被潤滑劑覆蓋，酷似電影《異形》裡的人物，還表示肯定全世界必定只有「Vore Cafe」才會有這種被鯨吞的恐怖體驗，看來對體驗非常滿意呢！

主持人在體驗後表示這是自己從未有過的體驗。圖／《ナニコレ珍百景》截圖

筆者以為提供的體驗這麼獨特，「Vore Cafe」的餐點也會有特別之處，誰知只是普通的杯麵、罐頭食品和洋芋片。雖然真的很難想像在鯨魚體內會是什麼感覺，但是主持人看起來非常享受過程。比起店主所說的恐懼，主持人體驗後的興奮感好像還是比較强烈。在密封黏滑的鯨魚充氣玩具内被吞食到底會是什麼感覺呢？大家會有興趣可以赴在日旅行時預約體驗看看。

鯨吞體驗的2小時套餐大約需要花1.5萬日元（約新台幣3450元）。圖／《ナニコレ珍百景》截圖 體驗後重獲新生的主持人被潤滑劑覆蓋，模樣酷似電影《異形》裡的人物。圖／《ナニコレ珍百景》截圖

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文章授權轉載自《香港01》