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她胸部長出激似「公羊角」異物！詭異照瘋傳 疑與這三件事有關
天下之大無奇不有！馬來西亞一名女子患上極罕見疾病，左邊胸部竟長出類似「公羊角」的詭異爪狀東西，並持續痕養，需要切除，醫生暫未找到確切成因，推測可能與感染人類乳頭瘤病毒（HPV），或紫外線照射及輻射有關。胸部長「角」照片引來網上熱論，網友直呼「不可思議」。
根據《醫學與外科手術年鑑》（Annals of Medicine and Surgery）新公布事件，該名63歲馬來西亞老婦左邊胸部，過去2年長出類似「公羊角」、約5厘米大小的異物，並且有痕養徵狀。
老婦本身有高血壓及高血脂，經藥物控制病情良好。醫生檢查發現，老婦症狀類似皮膚角質病變形成的「皮角（cutaneous horn）」，幸好「皮角」只在皮膚表面生成，沒有擴散到乳房組織，排除患癌症可能。老婦最終經手術切除「皮角」，目前恢復良好，手術後6個月都沒有出現異常，亦沒有復發迹象。
據了解，「皮角」最常見於頭皮和上臉部，或其他容易暴露在陽光下的區域，例如胸部、肩部和頸部等，然而其實全身都有機會出現，包括陰莖等。
目前醫生未找到老婦胸部生「公羊角」的確切成因，估計可能與感染人類乳頭瘤病毒（HPV），或與紫外線照射及輻射有關。
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文章授權轉載自《香港01》
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