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26歲女愛上54歲大叔 認識3個月就結婚：別擔心年齡問題！

聯合新聞網 / 綜合報導
26歲女愛上54歲的他。圖／取自metro
26歲女愛上54歲的他。圖／取自metro

美國26歲韓德森（Sarah Henderson）2020年10月在YouTube與54歲的戴林（Darin）結緣，儘管他們有著28歲的年齡差距，卻在認識3個月後就決定結婚

韓德森當時創立了一個名為「Your Ideal Self」的自我成長頻道，並偶然發現了戴林的狗狗頻道「Dog Guy Darin」。2人開始交談並成為朋友，雖然2人當時都沒在尋找另一半，過程中漸漸發現彼此擁有音樂、宗教、寫作、詩歌、嚮往遊牧生活的共同話題，因此迸出愛情的火花。

韓德森說：「我們每天都會通話，每晚透過電子郵件互傳搖籃曲，每隔幾天就會視訊通話。」

2人住在不同的州，戴林2020年11月開車前往密西根州與韓德森會面，他們在那裡騎馬並第1次接吻。隔月他們又見面了，接著韓德森在2021年之初就向戴林求婚，接著2人在第一次談話後3個月結為連理。

韓德森表示：「有人斷言我們會走不下去，還說戴林會變老，我得照顧他，或是他去世後我就得獨自一人，但這些事情可能發生在任何一段關係裡。」

韓德森提到，很多人跟年紀相仿的人結婚，最後對方卻因為癌症或車禍而離開。她勸人們「進入一段關係時不要擔心會發生什麼問題，而是該享受每一刻，珍惜2人在一起的時光。」

韓德森現已搬到密蘇里州和戴林一起生活。他們的親友也都很支持這段戀情。2人目前共同經營YouTube頻道，分享他們的世界觀，並希望破除人們對情侶年齡差距的歧見。

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