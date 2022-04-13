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男上網求職誤寄出性病檢查報告 自爆手殘過程「嚇傻了」

聯合新聞網 / 綜合報導
男上網求職竟誤寄出性病檢查報告。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
男上網求職竟誤寄出性病檢查報告。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

英國27歲男性保羅（Jacques Paul）日前在找工作時，不小心將他的性病檢查報告誤寄給應徵的公司，最後不出所料收到公司拒絕信。

保羅說自己之前花了好幾小時填寫這間公司的數位行銷職缺申請表，並在寄出前再三確認自己沒寫錯字。豈料才寄出申請表，就發現自己將性病檢查結果寄出，讓他徹底「嚇壞了」。

保羅後來順利找到其他工作，他表示現在可以笑談這段經歷，但當時的感覺真的很驚嚇：「我那時一邊申請工作，一邊聽音樂、看新聞、關心疫情的發展，1次處理多項任務。我收到性病檢查陰性報告後，居然手殘附加進工作申請表中並傳送出去。」

保羅透露那是家名列英國前4大的顧問公司，自己一直夢想進去裡面工作。他丟出工作申請表後，收到1封確認的電子郵件，要求他登錄查看工作申請狀態，他登入後就看到自己的性病檢查報告PDF檔，整個嚇傻了。

保羅說自己當時期盼收件者看到後會認為這只是個無心之過，或是簡單假設他是故意提交結果，來證明「這位應徵者沒有任何性病」，再去看真正的求職信。但他在3天內就收到制式回覆表示公司不再繼續進行他的申請流程。

保羅將這段經歷分享在社群平台上，獲得超過130萬次觀看次數。他希望自己的求職小插曲能平復其他求職者緊張的心情。

@jacqupot And thats on having #GayDHD ♬ original sound - Slowed Songs

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