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19歲外甥戀上舅媽不分手…哈佛博士舅揭發崩潰 法院外6槍轟頭殺外甥

香港01 / 撰文： 布萊恩
薛成海目前已被警方逮捕，不准保釋。（影片截圖）
薛成海目前已被警方逮捕，不准保釋。（影片截圖）

親戚間的不倫戀除了觸發倫忌禁忌，亦可能導致恐怖後果！美國薩莫維爾地方法院本月7日發生恐怖槍擊案，事件中擁有美國哈佛大學博士學歷的44歲舅舅薛成海（Chenghai Xue），連開6槍殺死現年23歲的外甥王聰（Cong Wang），起因竟是外甥於4年前，即19歲時與舅媽發生不倫戀，薛成海2年後才知自己慘戴「綠帽」，除了導致婚姻破裂，亦一直被外甥糾纏，他日前申請延長禁制令官司失敗，竟開車撞向外甥，再對其頭部開槍，令外甥當場死亡。

綜合外媒報道，44歲的薛成海在美國哈佛大學取得博士學位後便留在當地發展，並安排其外甥王聰到美國東北大學攻讀電腦。至2018年，薛成海因工作關係要回到中國出差，當時19歲的王聰便趁機與舅媽展開不倫戀。

到2020年，薛成海揭發自己被「戴綠帽」真相，隨即與妻子離婚，惟2人仍然同住。妻子則向王聰提出分手，不過王聰無法接受，更威脅「我會殺了妳的家人，如果我不殺了你的家人，我就會自殺」，又說「我的未來被妳毀了」、「我現在沒有尊嚴」、「我是行屍走肉」等。

王聰與舅媽分開後仍不死心，不斷作出騷擾行為，薛成海其後以王聰多次試圖闖入家中、在門口逗留及攻擊他為由，向法院提出禁制令。而上周四（4月7日）發生槍擊案當天，薛成海向法院申請延長禁制令，庭上曾提到王聰要他幫忙找美國女人結婚以取得綠卡，惟薛成海拒絕協助，2人關係再度惡化，不過，法院未有批准延長禁制令。

薛成海離開法院後，在停車場開車撞向王聰並把他困住，再下車朝王聰頭部連開5至6槍，令他當場死亡。

薛成海目前已被警方逮捕，不准保釋。檢查官表示，薛成海有持槍證，暫未確定犯案動機是否與申請延長禁制令失敗有關。薛成海辯護律師則形容法院外發生了「嚴重而悲慘」事件，惟目前不應做任何猜測，必須待調查了解原因。

據報導，薛成海是美國2家公司股東，也在中國一家基因科技公司擔任法人代表和執行董事。她與前妻育有2名孩子，並十分疼愛孩子。薛成海上周五（4月8日）接受傳訊時，前妻亦有出席，當薛成海被帶走時，前妻向他揮手。

美國有法院外發生恐怖槍擊案，事件中作為舅父的44歲薛成海，連開6槍轟殺現年23歲的外甥王聰（圖）。（影片截圖）
美國有法院外發生恐怖槍擊案，事件中作為舅父的44歲薛成海，連開6槍轟殺現年23歲的外甥王聰（圖）。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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