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男見女臀舉200公斤槓鈴想單挑 下一秒結果揭曉「脫帽致敬」

聯合新聞網 / 綜合報導
男見女臀舉200公斤槓鈴也想挑戰。圖／取自instagram
男見女臀舉200公斤槓鈴也想挑戰。圖／取自instagram

住在澳洲墨爾本的女性健身教練薩爾瓦多（Angelica Salvador）分享了一段自己臀舉200公斤槓鈴的影片。在她完成最後1次重複動作後，1名男性走近她，詢問自己能否嘗試，豈料男性才試沒幾秒就徹底投降。

該男性挑戰前對薩爾瓦多說「我可以試試嗎？老實說，我剛一直在看你。我也想挑戰200公斤。」

薩爾瓦多立刻移到旁邊，讓該男性嘗試舉重並警告對方，他要小心「別傷到自己」。當該男性調整自己的身體位置時，畫面中可以聽到另1名男子大喊薩爾瓦多「很強」，能比他們舉起更重的東西。另1人接著說：「老兄，她比我們所有人都強。」

這名下戰帖的男性最後找到了1個姿勢並試圖抬起身體，但他只能將槓鈴舉到薩爾瓦多舉的高度一半，且做一次就崩潰了。他向薩爾瓦多說：「夥伴，脫帽致敬。」

薩爾瓦多在影片中加上了字幕：「他們讓我很開心。」

健身 澳洲 墨爾本

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