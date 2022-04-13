亡夫冥冥中牽線…女跟靈媒「從前世就結緣」 約會6周後結婚

英國43歲女性阿莎（Asha Rogers Webb）在2018年丈夫意外過世後陷入低潮，她尋求60歲靈媒柯林（Kerin Webb）協助與往生丈夫溝通，之後愛上靈媒，兩人於約會後6周訂婚。

阿莎透露22歲女兒莎法隆（Saffron）聽聞柯林的事蹟後，建議阿莎去諮詢他，沒想到2人間產生強烈的化學反應。柯林則認為2人得到阿莎前夫的祝福，前夫為2人牽線。

2人於2019年結婚，阿莎婚後辭去法律工作，現在跟柯林合作設計神諭卡，以幫助人們找到靈魂伴侶。

柯林回憶起他們第1次見面表示：「當我遇到阿莎時，立刻感到一股心靈的慰藉。她身上有一種不可思議的能量。我們的靈魂建立了聯繫，感覺在前幾世就認識彼此。」

阿莎提到從小就感知到自己的「特殊體質」，會與看不見的人說話，丈夫死後，傷心欲絕的她和莎法隆一起去當地的招魂術教堂。柯林對她們說，有個最近因糖尿病和心臟病過世的男子想告訴家人他「沒事」。阿莎一聽就知道是丈夫帶來的信息，心中頓時感到莫大安慰。

阿莎後來再跟柯林私下見面時，深深被對方吸引，因為她感受到他們有著「不容忽視的連結」。她說：「就像我以前認識他一樣，我們是靈魂伴侶。在他身邊感覺很溫暖很舒服。」2人在1周開始第1次約會，當時他們發現彼此戴著同1條項鍊。約會後僅僅6週，阿莎就答應柯林的求婚。

阿莎指出：「我從沒想過會在丈夫離世後遇到某人，但跟柯林在一起的感覺如此確切。前夫曾跟我說過他不想讓我獨自1人生活。」