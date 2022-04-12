聽新聞
test
0:00 / 0:00
男中63億元彩券「沒興趣享樂」 只想實現畢生心願
一名贏得百萬歐元彩票（EuroMillions）2億歐元（約合新台幣63億元）獎金得主，對奢華生活毫無興趣，而拿獎金創建了保護森林和促進生物多樣性的環境基金會。
這名得主自稱蓋依（Guy），不想透露太多個人資訊。他在一封公開信中寫道：「我的夢想從不是買船、城堡或跑車，財富是要產生助益且發揮最大的影響力。」
蓋依以自己居住過的西非國家象牙海岸城市阿尼亞馬（Anyama）當作基金會的名稱。
法國媒體指出蓋依為住在法國南部的退休人員，他在2020年12月贏得了這筆鉅額獎金。蓋依說，他過去只在彩券獎金高的期間投注，希望獲得最高額獎金以創建環境保護基金會。
蓋依表示，他想盡力以具體的行動，與更多人分享他的信念，回饋社會使人們感到幸福。所以創建了維護所有人共同利益的基金會Anyama，希望能保護生命。
蓋依指出：「我曾目睹載滿伐木的卡車不斷駛過布吉納法索的森林。讓我印象深刻，內心充滿憤慨。」蓋依說，自己除了實現創建基金會的夢想，計畫是繼續「和平謹慎」的過生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言