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男中63億元彩券「沒興趣享樂」 只想實現畢生心願

聯合新聞網 / 綜合報導
男中63億元彩券「沒興趣享樂」。圖／取自：ingimage（示意圖）
男中63億元彩券「沒興趣享樂」。圖／取自：ingimage（示意圖）

一名贏得百萬歐元彩票（EuroMillions）2億歐元（約合新台幣63億元）獎金得主，對奢華生活毫無興趣，而拿獎金創建了保護森林和促進生物多樣性的環境基金會

這名得主自稱蓋依（Guy），不想透露太多個人資訊。他在一封公開信中寫道：「我的夢想從不是買船、城堡或跑車，財富是要產生助益且發揮最大的影響力。」

蓋依以自己居住過的西非國家象牙海岸城市阿尼亞馬（Anyama）當作基金會的名稱。

法國媒體指出蓋依為住在法國南部的退休人員，他在2020年12月贏得了這筆鉅額獎金。蓋依說，他過去只在彩券獎金高的期間投注，希望獲得最高額獎金以創建環境保護基金會。

蓋依表示，他想盡力以具體的行動，與更多人分享他的信念，回饋社會使人們感到幸福。所以創建了維護所有人共同利益的基金會Anyama，希望能保護生命。

蓋依指出：「我曾目睹載滿伐木的卡車不斷駛過布吉納法索的森林。讓我印象深刻，內心充滿憤慨。」蓋依說，自己除了實現創建基金會的夢想，計畫是繼續「和平謹慎」的過生活。

法國 西非 布吉納法索 彩券 夢想

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