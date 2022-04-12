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照超音波看到胎兒影像 孕媽大驚：我是懷了惡魔嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
孕媽照超音波看到肚中女兒影像像惡魔。目前女兒已7歲(右圖)。圖／取自mirror
孕媽照超音波看到肚中女兒影像像惡魔。目前女兒已7歲(右圖)。圖／取自mirror

英國女性寶蘭（Jade Boyland）在28歲懷第一胎產檢時，驚訝發現胎兒側面照與「惡魔」相似度100%。超音波技術員見狀也不禁大笑，接著跟寶藍解釋胎兒看來發展良好。最後寶蘭順利生下健康的女兒麗蒂亞（Lydia）。

寶蘭因為這段往事，戲稱現年7歲的麗蒂亞為「惡魔孩子」，還笑說「野蠻」的麗蒂亞與綽號相符。

寶蘭近期將麗蒂亞超音波照片分享到社群平台上，表示：「她看起來就像動畫主角Salad Fingers有著一對大眼睛和修長的手指。」寶蘭坦承自己起先真的被麗蒂亞的影像嚇到，不確定是否是正常的。還問一旁的超音波技術員：「這是什麼？看起來不太對勁」。對方解釋胎兒面朝外，沒有異常。

寶蘭說自己後來覺得很有趣。跟親友分享掃描照時，大家都笑了。寶蘭提起孕期還是隱隱擔心麗蒂亞的模樣，直到她出生後終於放下心中的石頭。稱麗蒂亞看起來「完美無瑕」。

許多網友看了麗蒂亞掃描照紛紛開玩笑表示：「我今晚要做惡夢了」、「天哪，那是爪子嗎？？」

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