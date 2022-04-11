發明家開發「鈔票搧臉機」替社畜找動力 網笑：用砸的也行

日本一位經常發明「無用生活小物」的女網友藤原麻里菜近日創造一款「鈔票搧臉機」，透過鈔票輕撫臉龐，便可以讓上班族找回努力工作的動力，但這項發明實在太無用，讓網友看了也忍不住笑了。

藤原麻里菜日前又發布最新無用設計，她在推特帳號「@togenkyoo」發布「鈔票搧臉機」，她親自示範將鈔票夾在機器上，機器便會自動左右擺動，讓鈔票跟著來回移動，失去活力的上班族就可以享受「被鈔票打臉」的快感，藉此找回努力上進的動力。

藤原麻里菜的無用發明雖然開玩笑成分居多，但她發明的道具卻都需要經過多次反覆實驗才能發明成功，因此獲得大批粉絲追隨。這次發明的「鈔票搧臉機」也不例外，逗樂許多粉絲，大家紛紛留言大讚「我找到上班的動力了！」、「有它就不需要咖啡」、「鈔票打上我臉的時候真的有效」、「拜託直接拿錢砸我吧！」