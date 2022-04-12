男瞞著妻子捐精賺外快 妻發現後氣炸：遭背叛了

美國一名男子在他與妻子財務狀況陷入困境時，瞞著妻子捐精子以貼補家用，然而妻子發現此事後勃然大怒，還說「想到世界上可能會有丈夫不知名的親骨肉」就讓她很痛苦，男子對妻子的回應感到不知所措，緊急諮詢網友意見。

原PO表示他在大學的最後1年認識了妻子，至今2人已經結婚6年了並育有自己的孩子，幾年前他們經歷了一段經濟困頓時期，他想起學生時代曾捐精賺外快，決定再次捐精幫家裡度過難關。

原PO提到：「我認為這不是什麼大不了的事，所以沒告訴妻子，最後獲得了大約150美元（約合新台幣4400元）周轉一星期開銷，接著就忘記這件事。」但近期原PO跟妻子與朋友聊天時，朋友突然聊起他之前捐精的話題，讓妻子很驚訝。

事後妻子再度提及此事，即便原PO努力解釋，妻子仍無法釋懷。原PO認為自己唯一的孩子是他和妻子一起生的孩子，但妻子堅持認為這是「某種形式的背叛」。

一名網友建議原PO：「在我的國家，由捐獻精子生出的孩子一旦滿18歲，就能合法獲得捐贈者聯繫方式。沒有人期望你成為這些孩子的爸爸，但還是要讓妻子有心理準備，未來可能會有小孩來相認。」

另一名網友則說：「原PO不僅不貼心，還因此失去妻子的信任……你還做了哪些妻子認為重要、你卻沒坦白的事？妻子在得知你捐精後，一定在心中想著這個問題。」