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術後敗血症不幸截肢…手變「卡通鯊魚頭」 她樂觀配樂自嘲

聯合新聞網 / 綜合報導
女術後因敗血症截斷手。圖／取自mirror
女術後因敗血症截斷手。圖／取自mirror

英國34歲二寶媽坎普（Sadie Kemp）日前不幸罹患敗血症，醫生不得不截斷她左手手指，以免引發嚴重感染，並將她的手縫進腹部以維持血液循環。坎普將這段經歷分享到社群平台，還自嘲左手看起來就像卡通鯊魚頭，網友盛讚她為「堅強又有幽默感的勇者」。

本業為醫護人員的坎普去年聖誕節因腎臟劇烈疼痛就醫。醫生診斷出她患有腎結石，並將她送往急診室取出腎結石。但過程中坎普染上致命的敗血症，身體在試圖抵抗感染時，卻攻擊和破壞體內組織。敗血症是入院患者死亡的主因之一，通常是手術期間引發的併發症。

坎普陷入昏迷11天，醫生只好截斷她左手所有手指，當她清醒時發現自己的手變成「鯊魚頭」。而她另一隻手和膝蓋以下的雙腿也陸續被截斷。

坎普表示第1次看到手時感到很震驚，她一邊移動手，一邊發出「鯊魚」的配樂，沒想到影片會爆紅。但坎普近期因病丟了國民保健署的工作，離婚的她很擔心接下來會失去慈善機構提供她的住所。

@sadiessepsisjourney #sepsisshark #sepsissurvivor #warrior #strongwomen #keepsmiling #keepswimming ♬ original sound - Sadie Kemp

敗血症 醫護人員 英國 手術 患者

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