老家莫名被推倒卻是「拆錯了」 女心碎到垃圾場找屋瓦碎片

美國女性普利亞姆（Jennifer Pulliam）祖父母的老家今年1月無預警遭拆除，她一度找不到拆屋者，還提供1000美元（約合新台幣29000元）獎金請民眾提供線索，本月終於知道是1家建築公司不小心拆錯房，決定提告對方。

普利亞姆回顧1月某個週末，有人帶著重型設備來到祖父母近60年前添購的房子，推倒房子後拖走大部分屋瓦碎片。當時人不在現場的普利亞姆透過親戚得知這件事，「絕望的哭了整整2天」。

氣憤的普利亞姆事後回到房子原址，想找出「兇手」並向鄰居詢問資訊，甚至去了附近的垃圾場，看看能否找回屋瓦碎片。

原本要承租這棟房子的男性也不知道拆房者身分，也沒收到房子拆遷通知，說自己預計翻新這棟房子做生意，現在不知道該怎麼辦。

普利亞姆後來透過警方聯繫，得知1家建築公司坦承意外拆毀房屋，但警方無法逮捕對方，因為對方不是「出於惡意」拆除。

普利亞姆聽取律師建議沒公開該公司名，但她透露將上民事法庭起訴對方。她稱該公司至今仍沒有聯繫她或向她致歉。

普利亞姆表示：「我不確定他們會想出什麼（補償方法），那房子對我來說是無價的。」

許多網友對此案感到相當震驚，紛紛指出：「希望她勝訴」、「好歹要拿到重建費用或在房市等值的錢」、「她也要承受負面情緒跟心理影響」、「祝她告倒對方」、「不聯繫屋主就拆房怎能認定非惡意？ 這就像肇事逃逸」。

但也有網友提到，如果走一般法律程序獲得的賠償金會很少：「她比較有可能在庭外和解。這就是​​律師要她不透露拆遷公司名字的原因。雖然庭外和解會讓該公司付出更多錢，但不會影響他們的業務，比較能讓他們負擔得起賠償金。」