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好刺激？Google地圖輸入「情慾密碼」 驚見情侶野外交纏

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發現，在Google地圖輸入「情慾密碼」，就能看見情侶春光外洩的畫面。圖／取自Reddit
有網友發現，在Google地圖輸入「情慾密碼」，就能看見情侶春光外洩的畫面。圖／取自Reddit

用Google地圖找路，意外發現路邊情侶「春光外洩」？近日，一張照片引發網友熱烈討論，只要在Google地圖輸入「情慾密碼」，並切換至街景模式，就能看見一對男女在荒郊野外激烈地「談情說愛」。網友們火速輸入關鍵字見真章，許多人看完也紛紛驚呼「為什麼要選在這？」

根據《太陽報》報導，日前一名網友在Google地圖上發現驚世駭俗的畫面，並將其分享到網路論壇Reddit，立刻引爆討論。據悉，只要在Google地圖上輸入衛星座標「41°46′43.5″N 8°33′35.6″W」或「41.77875, -8.55989」，並切換到街景模式，就能看見「情慾畫面」。

照片可見，一名戴著帽子的男子將銀色福斯汽車停放在路邊草叢，或許是因慾火難耐，男子直接在汽車旁「現場縱慾」，儘管女方的臉及上半身並未露出，但兩條美腿懸在空中，疑似躺在汽車的引擎蓋上，相當引人遐想。

據Google地圖顯示，該照片於2021年7月拍攝，地點在葡萄牙的小鎮蓬蒂迪利馬（Ponte de Lima），但目前Google地圖已將該地區「加工處理」，搜尋地標只能看見馬賽克畫面。

「街頭活春宮」掀起熱議，網友紛紛留言驚呼「為什麼要選在這裡？」、「沉迷於狂歡之中」、「如果這在英國，就是個跟蹤現場」、「老實說這地方似乎滿隱密的，只是Google地圖沒有死角」。

然而，這也不是Google地圖第一次捕捉「不單純畫面」了，許多人都曾用街景模式逮到出軌或不雅畫面，日前一名外國男子在窗邊「DIY」，不料卻被Google地圖拍到，讓他的私生活被迫攤在陽光下，更吸引超過61萬網友觀看。

Google地圖目前已將該畫面打上馬賽克。圖／取自Google地圖
Google地圖目前已將該畫面打上馬賽克。圖／取自Google地圖

Google Maps GoogleMaps 葡萄牙

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