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樓上鄰居成天吵 轟天巨響摔破天花板掉他家

聯合新聞網 / 綜合報導
樓上鄰居每天吵，讓網友不堪其擾。示意圖/Ingimage
樓上鄰居每天吵，讓網友不堪其擾。示意圖/Ingimage

若鄰居整天喧嘩或是半夜大聲吵鬧，不僅睡眠品質會變差，長期下來也可能感到焦躁。一名網友發文表示，住在樓上的鄰居經常發出噪音，告訴房東也沒有改善，直到有天樓上住戶竟從天而降，掉進他們家客廳。

據《boredpanda》報導，該網友在「Reddit」發文分享，他和室友原本對租屋處相當滿意，平時也會保持安靜，深怕打擾他人。直到樓上鄰居搬來，成了他們的夢魘，鄰居連續五天從清晨五點吵到大半夜，不僅摔東西、大吼大叫，有時還疑似穿著硬鞋走動。

原PO受不了半夜上樓制止，但對方卻不發一語就把門關上，回到樓下後，又傳來吵鬧聲響。他也將情況告訴房東，房東也對此道歉，還替鄰居緩頰，說對方才剛搬來還沒安頓好。然而鄰居依舊故我大聲吵鬧，原PO實在受不了，便在電腦安裝麥克風，一旦接收到巨大聲響就會啟動錄音。

結果原PO的麥克風一天就啟動98次，他數度告知房東不能再讓鄰居繼續下去，沒想到房東卻說：「不要再抱怨你的鄰居了！我還有其他事要忙」，原PO則回覆不會再和房東討論這件事。後來原PO發現鄰居時常在客廳練舉重，而噪音來源就是他將啞鈴扔在地上所致。

幾天後他發現客廳天花板出現裂縫，他和室友將客廳的東西移開。又過幾天，他聽到一連串噪音後，出現一聲巨響，原PO到客廳一看，發現鄰居竟連同舉重架一起跌進家裡。網友通知房東後，一開始還被責怪怎麼沒把鄰居狀況告訴他，但網友揚言要對房東未告知房屋缺陷及鄰居造成的危害提告，房東才改口會負擔他們暫住飯店的費用，還提議要用便宜的價格出租另一間比較好的房子給他們。而網友則表示，會將決定權交給室友抉擇。

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