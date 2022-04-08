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2男搏鬥4.5小時釣起「喪屍鯊魚」 身體3/4被恐怖怪物啃光

香港01 / 撰文： 布萊恩
澳洲2名男子於昆士蘭海岸釣魚時，與一條鯊魚搏鬥超過4小時，終於成功把鯊魚拉上岸，卻發現該條鯊魚原來四分之三身體都已被啃光，猶如「喪屍」鯊魚。（影片截圖）
澳洲2名男子於昆士蘭海岸釣魚時，與一條鯊魚搏鬥超過4小時，終於成功把鯊魚拉上岸，卻發現該條鯊魚原來四分之三身體都已被啃光，猶如「喪屍」鯊魚。（影片截圖）

海洋之大無奇不有！澳洲2名男子於昆士蘭海岸釣魚時，與一條鯊魚搏鬥超過4小時，終於成功把鯊魚拉上岸，卻發現該條鯊魚的來四分之三身體都已被啃光，猶如「喪屍」鯊魚，眼前景象恐怖非常，估計該條「喪屍」鯊魚是被另一條更巨大的海中怪物吃掉。影片於網上瘋傳，大批網友直呼難以置信，「瘋狂的東西！」。

綜合外媒報道，澳洲2名男子肖恩（Shaun Whale）及山米（Sammy Hitzke）在昆士蘭海岸乘船出海釣魚。從兩人周日（4月3日）上傳的片段見到，他們出海沒多久便有大魚上鈎，看上去又長又大隻，且重量驚人，估計是一條鯊魚，令兩人十分興奮。不過「大魚」十分「頑強」，兩人奮戰4個半小時才成功把「大魚」釣起。

兩人出海沒多久便有大魚上鈎，看上去又長又大份，且重量驚人，估計是一條鯊魚，令兩人十分興奮。（影片截圖）
兩人出海沒多久便有大魚上鈎，看上去又長又大份，且重量驚人，估計是一條鯊魚，令兩人十分興奮。（影片截圖）

好不容易把「大魚」拉上岸，果然是一條鯊魚，惟眼前的景象卻叫兩人十分吃驚，原來這條鯊魚四分之三身體早已被啃光，只剩下一排魚骨，恐怖模樣猶如一條「喪屍」鯊魚。

肖恩形容，這次是他出海以來遇過最瘋狂的事情，山米則表示，攻擊該條鯊魚的，是真正的「深海怪物（monster of the deep）」。

影片於網路瘋傳，大批網友直呼恐怖得難以置信，「瘋狂！瘋狂的東西！」、「太驚人了！」亦有網友擔心兩人經歷數小時搏鬥，身體會吃不消，「無法想像你們接下來兩天的肌肉疼痛」。另有網友估計，「深海怪物」的真面目是巨型魷魚，獲不少網友認同。

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文章授權轉載自《香港01》

鯊魚 澳洲

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