嗑完漢堡雞塊還沒飽 女體重失控靠「胃切除手術」甩肉變身
許多人為了減重，都會自我控制飲食，避免攝取過多的熱量，讓自己身上堆積過多的肥肉。有一位外國女子，就因為長年有過胖困擾，乾脆進行了胃部切除手術，成功一口氣減掉大量體重。
根據日本媒體「Techinsight」報導，一位41歲的英國女子蘿希（Rosie Hill），過去有相當驚人的食慾。好比她在經過麥當勞時，都會因為嘴饞進去點餐，並且能在吃下兩個雙倍起司的大麥克漢堡，以及6塊麥克雞塊的餐點之後，還裝作若無其事般回到家，與其他家人再吃一次晚餐。
在如此毫無節制的暴飲暴食下，蘿希的體重也不斷攀升，最多曾來到108公斤。隨著肥胖，也逐漸出現背部疼痛、無力感、睡眠時無呼吸症等問題。雖然此時她意識到再不節食不行，但實際卻發現自己對「吃」這件事，已經到了有些上癮的程度，不是靠著決心就能改變的。
於是蘿希就在差不多40歲的時候，決定花2750英鎊（約相當於新台幣10萬3681元），到土耳其進行「袖狀胃切除術」。手術過後的她，體重開始有了驚人的變化，才短短一年就甩掉44公斤的肥肉。現在蘿希不只體重只剩63.5公斤，連再去麥當勞飲食，都只要吃3塊雞塊、薯條6根就感到飽足了。蘿希現在自己心情變得更好，女兒等家人也都替她感到開心，直呼這個手術簡直就像魔法一樣，帶給了自己截然不同的新生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言