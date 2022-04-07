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UFO機密文件曝光！外星人與人類女性「性接觸」 最後懷孕了

聯合新聞網 / 綜合報導
美國國防情報局（DIA）機密文件透露外星人與人類女性「性接觸」，最終導致女性懷孕。 示意圖／ingimage
美國國防情報局（DIA）機密文件透露外星人與人類女性「性接觸」，最終導致女性懷孕。 示意圖／ingimage

美國國防情報局（DIA）日前公布一份1500頁機密文件，內容記載與不明飛行物（UFO）的相關事件，其中包含綁架事件、心電感應等，甚至記錄5起外星人與人類女性的「性接觸」（sexual encounters），更有女性導致懷孕

英媒《太陽報》取得該文件，這份研究報告調查「異常先進航天系統對人類造成的傷害」，內容記載綁架、心電感應等神奇事件，其中有5起外星人與人類「性接觸」的紀錄，更有人類女性因此懷孕；報告也針對UFO目擊事件進行分析，指出目擊者與外星人近距離接觸恐遭受輻射燒傷或神經受損等傷害。

UFO目擊事件導致目擊者受傷，DIA警告，UFO恐將對美國利益構成威脅，因有目擊者被發現暴露於異常物體（原文指車輛、交通工具等）旁或在空中與其近距離接觸，受到與「能源相關的推進系統」釋放輻射導致燒燙傷，或引起大腦損傷影響神經系統。

該報告補充，內含42起醫療檔案病例和300起發生異常經驗後受傷的未公布個案，此研究將人類的異常經驗分類，如目擊鬼魂、雪怪、精靈或其他神話、傳說的異常經驗被歸類為AN3，若與AN3接觸、互動，發生瀕死經驗或宗教奇蹟等則被歸類為AN4。

當然，知名的麥田圈、人類自燃或遭外星人綁架也被分門別類，另也將UFO目擊者依「飛越等級」和「近距離接觸等級」分類，其中CE4等級為與外星人接觸後遭遇，導致永久性心理創傷或死亡。

外星人 UFO 綁架 輻射 懷孕

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