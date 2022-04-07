61歲日男「特殊性癖」 破窗闖小學偷走女教師吹的哨子

日本近來發生一起竊盜案件，一位現年61歲的男性，疑似多次潛入小學並偷走使用過的哨子，造成學校的恐慌。男子在遭到逮捕之後，才坦承犯案的動機，是為了要滿足自己的特殊性癖所致。

根據日本媒體「REAL LIVE」報導，男子在3月6號時闖入位於兵庫縣明石市內的一所小學，並打破該校女子更衣室的窗戶，將放在裡頭保管，平常由校內一位57歲女教師所使用的哨子偷走。

日本警方逮捕到這位男子後，對方供稱犯案的動機，是為了「滿足性方面的癖好」。由於類似的竊盜案不只一件，且鄰近地區也發生多起小學窗戶遭到破壞的狀況，讓警方懷疑都與這位男子有關，目前正在全力追查中。

消息傳出之後，許多網友便表示「太噁心了吧，搞不懂是在想什麼」、「都61歲了，還管不住自己的小頭犯下這種罪」、「不會只是偷，之後還會拿來做什麼噁心的事情可想而知」、「那位女教師知道後不曉得會作何感想」、「大概也不管是誰的，只要是吹過的哨子都可以吧」、「很像是兵庫縣會有的事，確實也真的發生了」。