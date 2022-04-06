廣告與事實不符？ 美國漢堡王「漢堡太小」遭集體控告

大家知道，電視廣告和海報的食物都經特別製作，精美華麗，看起來特別好吃——但真正買回來的食物十之八九都是另一回事。只不過，還真的會有人覺得這是宣傳欺詐：美國有4人決定集體控告漢堡王（Burger King），指其大小與廣告不符。

美國有4人上訴加州地方法院，控告漢堡王涉嫌虛假宣傳，在海報上把包括華堡（The Whopper），弄成看起來比真實的華堡大35%，誤導消費者，要求賠償。不過訴訟書未有說明要求的金額。

除華堡外，訴訟書還說明漢堡王其他的餐單，如Impossible Burger、Big King等漢堡包在宣傳時都大於實際。訴訟書特別提到一些美食博主，都發現宣傳時和實際拿到手上的食物差異，訴訟書促請漢堡王要麼停止造假，要麼改變其廣告。

事實上這不是第一次漢堡王因為廣告的問題而遭批評，在2010年，英國電視監管當局要求漢堡王一個有關雞肉漢堡的廣告下架，原因電視廣告中的雞堡「明顯過大」，與真實雞堡存在差異。在2012年同樣是英國，漢堡王的漢堡廣告也出現類似的爭議。

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文章授權轉載自《香港01》