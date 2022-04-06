快訊

確診個案遍佈15縣市！北市晚間再曝9足跡圖 信義區百貨、遼寧夜市入列

失智富豪奪回股權！味王董事長要歸還價值7億元的股票

廣告與事實不符？ 美國漢堡王「漢堡太小」遭集體控告

香港01 / 歐敬洛
美國有四人控告漢堡王廣告不實，要求賠償。 歐新社
美國有四人控告漢堡王廣告不實，要求賠償。 歐新社

大家知道，電視廣告和海報的食物都經特別製作，精美華麗，看起來特別好吃——但真正買回來的食物十之八九都是另一回事。只不過，還真的會有人覺得這是宣傳欺詐：美國有4人決定集體控告漢堡王（Burger King），指其大小與廣告不符。

美國有4人上訴加州地方法院，控告漢堡王涉嫌虛假宣傳，在海報上把包括華堡（The Whopper），弄成看起來比真實的華堡大35%，誤導消費者，要求賠償。不過訴訟書未有說明要求的金額。

除華堡外，訴訟書還說明漢堡王其他的餐單，如Impossible Burger、Big King等漢堡包在宣傳時都大於實際。訴訟書特別提到一些美食博主，都發現宣傳時和實際拿到手上的食物差異，訴訟書促請漢堡王要麼停止造假，要麼改變其廣告。

事實上這不是第一次漢堡王因為廣告的問題而遭批評，在2010年，英國電視監管當局要求漢堡王一個有關雞肉漢堡的廣告下架，原因電視廣告中的雞堡「明顯過大」，與真實雞堡存在差異。在2012年同樣是英國，漢堡王的漢堡廣告也出現類似的爭議。

延伸閱讀：

不讓麥當勞結業　270kg俄羅斯男吃不到漢堡崩潰　把自己銬在店門

傳俄羅斯人瘋搶「麥當勞漢堡」塞爆雪櫃　網上炒價1個叫價580港元

文章授權轉載自《香港01》

漢堡 廣告

延伸閱讀

新北今+115 足跡遍及永和、三重等7行政區

肯德基買1送1！把握連假5大速食「買1送1」優惠，麥當勞、21風味館外帶外送都適用

連續59天！漢堡王「豪氣霸王省」 42款優惠現賺3000元

10大速食品牌「買1送1」最新優惠集合！麥當勞雞塊買10送10、漢堡王華堡免費吃

相關新聞

大英博物館石板記載古埃及工人請假理由 網民：釀啤酒都請假？

雖然打工仔每年都有不少有薪假期，但實際上想放假的時候，上司和同事永遠多多問題，需要排除萬難才可以得到珍貴的休息日。最近有網民分享一個有趣知識網站的貼文，當中寫到古埃及工人的請假理由非常特別。當中包括要釀造啤酒、被蠍子咬和要進行兄弟屍體的防腐處理等奇特理由，引起網民熱議。

廣告與事實不符？ 美國漢堡王「漢堡太小」遭集體控告

大家知道，電視廣告和海報的食物都經特製作，精美華麗，看起來特別好吃——但真正買回來的食物十之八九都是另一回事。只不過，還真的會有人覺得這是宣傳欺詐：美國有4人決定集體控告漢堡王（Burger King），指其大小與廣告不符。

男搭機手淫4次遭拍照檢舉 自認沒讓鄰座女性乘客不舒服

美國男性本月2日搭乘西南航空（Southwest Airlines）飛機，竟在航程中4度手淫，現面臨聯邦指控。

巴西男模擁9妻「被1老婆休夫」 發願再娶湊滿10人老婆團

巴西已婚男模烏索（Arthur O Urso）一口氣再娶8個老婆，自稱反對一夫一妻制的實踐者。但最近其中1個老婆因懷念「一夫一妻制」跟他提離婚，令他感到悲傷又驚訝。

神與地下城？土耳其地底的3萬人基督城

有一段時期，人類的居住史似乎是往上攀高的歷史：把自己弄出陰暗的洞穴，把自己擺在離地越來越高的地方。現代人夢寐以求的房子是大廈頂端的空中別墅，而非地洞。這種往上飛的雄心，當然要鋪設數不勝數的地下管線才能如願，但為得到陽光照拂的地面居民服務的轟轟作響地下鐵和有著奇怪照明的廊道、通風孔，長久以來被視為大都會的白癡雙胞胎，有用但不討人喜歡。如今，這條鮮明的分界正在崩解，因為地下的魅力太強。

6年拍千部成人片「一切都是謊言」 人氣男優引退改行當牧師

美國39歲男性布姆（Joshua Broome）曾是當紅色情片男優，在他引退後改行做牧師。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。