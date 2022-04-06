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男搭機手淫4次遭錄影檢舉 自認沒讓臨座女性乘客不舒服

聯合新聞網 / 綜合報導
男搭西南航空在機上手淫4次遭檢舉。圖／取自：美聯社
男搭西南航空在機上手淫4次遭檢舉。圖／取自：美聯社

美國男性麥格瑞帝（Antonio Sherrodd McGarity）本月2日搭乘西南航空（Southwest Airlines）飛機，竟在航程中4度手淫，現面臨聯邦指控。

外媒報導，麥格瑞帝遭控在1名女性乘客旁的座位手淫4次。該女性拍照存證，並趁麥格瑞帝睡著時通報機組人員。機組人員將這名女性乘客調到另1個座位。飛機降落時，這名女性乘客將麥格瑞帝手淫照片遞交鳳凰城警方。

美國聯邦調查局訊問麥格瑞帝時，麥格瑞帝說他不認為女性乘客對他的行為感到不舒服，還稱「這件事有點變態」。麥格瑞帝面臨猥褻、不雅或淫穢行為相關指控。

網友對這件事紛紛感到不可置信：「他自認沒讓女性乘客不舒服……他是不是誤會了什麼啊？」、「真衰，他們不能趕他下飛機，想像旁邊乘客只能坐在那邊看……」、「4次也只是他們看到的……」、「飛機上允許的手淫次數是3嗎」、「女性乘客還忍了他前面3次」、「他完事後還補了眠……可以想像空服員得知消息後看到他滿足的打瞌睡，應該就100%相信了」。

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