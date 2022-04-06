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巴西男模擁9妻「被1老婆休夫」 發願再娶湊滿10人老婆團

聯合新聞網 / 綜合報導
男模擁9妻其中一老婆（紅圈者）近期跟他提離婚。圖／取自dailymail
男模擁9妻其中一老婆（紅圈者）近期跟他提離婚。圖／取自dailymail

巴西已婚男模烏索（Arthur O Urso）一口氣再娶8個老婆，自稱反對一夫一妻制的實踐者。但最近其中1個老婆因懷念「一夫一妻制」跟他提離婚，令他感到悲傷又驚訝。

烏索跟第1任妻子卡莎琪（Luana Kazaki）結婚後，去年在巴西聖保羅和8位女性舉辦婚禮成為媒體焦點。但因為當地法律不允許一夫多妻制，這場婚禮不具有法律效力。

8位新婚妻中名叫阿加莎（Agatha）的女性現在想離開這段多角戀關係，因為她想獨佔烏索1人的愛。烏索表示：「這沒道理。我們必須共享。我對分離感到非常難過，更驚訝聽到她的藉口。」

烏索還說其他妻子也認為阿加莎的心態錯誤，進入婚姻「不該只是為了冒險，而是要在乎真正的感受。」

烏索透露暫時不會找「遞補」阿加莎位置的老婆，但未來希望再娶2個老婆，將老婆團數量一舉增加到10位。

烏索指出：「我夢想擁有10個老婆。我現在只有1個女兒，但我想和每個老婆都生1個孩子。我對她們每個人的愛都是一樣的，只跟其中1、2個老婆生小孩很不公平。」他目前在社群平台向5萬名粉絲分享性愛技巧及多妻生活。

性愛 結婚 一夫多妻 離婚

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