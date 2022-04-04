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會想珍藏嗎？ 日本推出「路人證件相扭蛋機」大受歡迎

香港01 / 撰文： 白兔糖
有日本扭蛋公司推出一種全新產品，竟然將路人們的證件相變成扭蛋發售。（YouTube：日テレNEWS 截圖）
有日本扭蛋公司推出一種全新產品，竟然將路人們的證件相變成扭蛋發售。（YouTube：日テレNEWS 截圖）

日本的扭蛋無奇不有，不論是動漫產品、可愛動物系列、迷你扭蛋等都非常受歡迎。近日有日本扭蛋公司卻推出一種全新產品，竟然將路人們的證件相變成扭蛋發售。當中除了年輕女性外，還有西裝大叔。究竟這個奇葩產品爲何會誕生呢？

雖然扭蛋產品五花百門，但這次的證件相扭蛋真是前所未聞。設計這個路人證件相扭蛋的寺井広樹先生表示，疫情下戴口罩成爲了新日常，我們能看到別人完整相貌好像已經是很久以前的事，於是便設計出這款扭蛋。產品竟然大賣，甚至有人聯絡他們自薦，希望他們能使用自己的證件相。

有兩位到場的女子表示第一次看到這種產品，覺得非常新奇有趣。而且扭蛋裏的大叔也很可愛。記者亦親自試扭了一次，結果得到一個身穿黃色衣服的不明女子。這部證件相扭蛋機以300円扭一次（大約新台幣70元），在推出後不足1個星期就已經賣出400個以上。甚至還有粉絲扭了20個以上。

想出路人證件相扭蛋機的寺井広樹先生表示，疫情下口罩生活變成理所當然，我們能看到別人全貌的機會大大降低。而他認爲證件相是最接近人們素顔的東西，於是便集合了人們的證件照片做成扭蛋。寺井先生表示扭蛋太受歡迎，甚至有人聯絡他們希望能使用自己的證件照片。

有專程到場扭蛋的受訪者表示，就像會想看朋友的身份證一樣，覺得這個證件相扭蛋很特別。用來夾在手機殼裏面作裝飾，也是一個不錯的選擇。

雖然扭蛋大熱，亦有網民表示證件相扭蛋存在隱憂，擔心有人會惡意使用這些照片，令相中人捲入犯罪。大家又怎麽看這款路人證件相的扭蛋呢？會想扭回家珍藏嗎？不妨留言分享一下吧！

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文章授權轉載自《香港01》

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