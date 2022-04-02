40秒詭異片瘋傳！鐵路警突自轉墜軌遭火車輾斃 網友：極恐怖

一段詭異墜軌片段近日在印度社交網站瘋傳，影片拍到當地1名警員在月台當值期間，突然原地不斷轉圈，接着便失神失平衡向後跌進月台路軌，被剛好駛入站的火車輾斃。網民看片後直呼詭異恐怖，「發生了什麼事？」、「為什麼會突然自轉？」、「好難過…」。

綜合外媒報道，事發於周日（3月27日）上午9時許，地點是印度阿格拉（Agra）拉賈基曼迪（Raja ki Mandi）火車站。從火車站閉路電視拍攝的畫面見到，當時有列車正駛進車站，而在月台上執勤的34歲鐵路警察辛格（Regal Kumar Singh），原本正叉腰背向月台，行動未見異樣，但他突然像看到什麼東西般向四周張望，然後在原地自轉，轉約2圈後開始失神失平衡，並跌向後方月台路軌，當場被駛至的火車輾斃。

事發後即時有職員趕來查看，目擊的民眾亦嚇得不知所措。據報辛格已在該火車站執勤8個月，目前遺體事後要驗屍調查死因。

影片其後在Twitter瘋傳，大批網民看後直呼詭異恐怖，「發生了什麼事？」、「天啊，為什麼會突然轉圈？」、「好難過…」、「是否喝酒了？」。亦有網民呼籲做什麼，候車或在月台上時千萬不要離路軌太近，免生意外。

延伸閱讀：

揭丈夫性侵15歲侄女 妻怒砍陰莖「一點不剩」 賤男出院下場更慘

超詭異影片｜黑狗狂吠突遭拋擲 頸圈神秘自行脫落 震驚千萬網民

文章授權轉載自《香港01》