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美國警墓地旁活春宮片瘋傳！千萬網友直擊野戰 被曝黑歷史更震撼

香港01 / 文．布萊恩
美國一名警察執勤期間，把警車停在墓地附近草叢旁邊，叫同行女子即場口交。影片擷圖
美國一名警察執勤期間，把警車停在墓地附近草叢旁邊，叫同行女子即場口交。影片擷圖

日光化白在公眾地方上演「活春宮」也太過分了吧？而涉事男子還是穿制服的警員，更應罪加一等！美國1名警察執勤期間把警車停在墓地附近草叢旁邊，以為四野無人，便與同行女子走到車尾，在露天地方由女子替他口交，這畫面剛好被在附近高壓電塔維修員目擊並拍下，影片上載到TikTok後已有逾千萬人次看過。涉事警員事後已辭職，惟卻被挖出更多黑歷史，例如曾開槍誤傷同袍、涉開車撞死人及性騷擾指控等，引來網友熱議。

美國一名警察執勤期間，把警車停在墓地附近草叢旁邊，叫同行女子即場口交。影片擷圖
美國一名警察執勤期間，把警車停在墓地附近草叢旁邊，叫同行女子即場口交。影片擷圖

事發於美國喬治亞洲（Georgia）約3000人居住的小鎮米倫（Millen），從TikTok影片可見，當時警察湯普森（Larry “Ben” Thompson）正穿着制服執勤，把警車停泊在墓地附近草叢空地旁邊，然後走到車尾脫下褲子，在光天化日、任何人可到的公眾露天地方，由同行女子替他口交，2人動作十分明顯，遠遠都能被看到，結果真的被在附近高壓電塔維修員目擊並拍下。

片段於3月20日上載到TikTok，已有逾1600萬人觀看。當警察局長向傳媒表示，原計劃周一（3月28日）下午與湯普森會面討論事件，惟湯普森於會面前已辭職，故警方不會就影片問題調查。

TikTok影片目前已被剛除，然而事件未有平息，湯普森被挖出多段黑歷史。有傳媒引述調查報告指出，湯普森於2017年曾開槍誤傷同袍，事件被定性為「疏忽」；2019 年，他開車期間講電話導致車禍，1名長者被撞後傷重死亡；2021年，湯普森則被1名女子指控騷擾，調查後他只被停職2天及完成當局安全意識培訓課程作處分，網民質疑是處分太輕。

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文章授權轉載自《香港01》

警察 制服 美國

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