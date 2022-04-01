印度男在機場遭調換「撞樣」行李 入侵航空公司網站尋找原物主

大家在機場入境大堂等待領取行李時，會否憂慮自己的行李箱與其他「撞樣」而拿錯行李？印度最近就有一名男子成為這種情況的受害者，他向航空公司求助不果，結果他決定以「自己的方式」解決——入侵航空公司網站，尋找原物主的聯絡資料。

英國廣播公司（BBC）3月31日報導，28歲的系統工程師庫馬爾（Nandan Kumar）早前乘坐當地廉價航空公司靛藍航空（IndiGo）由巴特那（Patna）前往班羅加爾（Bangalore）的航班，到達後同機另一名乘客取走自己的行李箱，庫馬爾當時沒有為意，回家後才發現自己與該名乘客的行李箱的外觀是一模一樣。

庫馬爾根據行李標籤找到該名乘客的旅客訂座記錄（Passenger Name Record，PNR），因此他聯絡航空公司，希望取得該名乘客的聯絡方式，但航空公司以私隱和保護數據規例為由，拒絕提供協助，只稱如果聯絡到對方，就會通知他。

庫馬爾指航空公司始終都沒有回覆，於是他在翌日決定自己解決問題，首先到航空公司的網站輸入該名乘客的旅客訂座記錄，嘗試透過登機程序、修改航班預約紀錄和更新聯絡資料等方式，但都無法找到對方的地址或電話號碼，但始終都不成功。

試過種種方法都失敗，庫巴爾身為系統工作師直覺突然靈機一觸，按下鍵盤上的F12功能鍵，開啟航空公司網站的開發人員主控台（developer console）。他當時以為只會看到網絡日誌，卻找到該名乘客的電話號碼，最終他成功憑此聯絡對方，兩人交換行李。

庫馬爾在Twitter分享這件事，並向BBC強調自己的行為並沒有令航空公司的網站受到影響。他指出乘客資料理應需要加密管理，但航空公司網站的設計卻讓大家可隨意接觸私隱資料，例如很多人都喜歡在出發前在網上分享登機證照片，變相公開自己的旅客訂座記錄資料，令不法之徙可能有機可乘。

對於庫馬爾的遭遇，靛藍航空向BBC表示，顧客服務部人員曾嘗試協助兩人交換行李，但物主沒有接電話。公司同時稱正詳細審視事件，重申公司的資訊科技程序非常牢固。

不過話說回來，行李箱「撞樣」的情況不時發生，大家可以考慮在行李箱加上行李牌等特定標記，避免像今次事件一樣的狀況發生在自己身上。

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文章授權轉載自《香港01》