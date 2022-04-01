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Google地圖驚見神秘血坑 嚇壞眾人如「犯罪現場」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在Google地圖發現這片「鮮紅血坑」，引發熱議。圖擷自/Google地圖
網友在Google地圖發現這片「鮮紅血坑」，引發熱議。圖擷自/Google地圖

Google地圖方便好用，無論要找路還是規劃路線都是最佳助手，透過衛星地圖不僅能看見各地實景，有時能挖掘到意想不到的發現。日前一名網友就在Google地圖看見一大片「血水坑」，發文後引發網友熱議。

據《每日星報》報導，一名網友「GelapopShipper_09」在「Reddit」發出一張Google地圖的照片，並寫下「這到底是什麼鬼」。照片中一大塊綠野，中間卻出現一片突兀紅色土地，猶如一片鮮紅血坑，一旁還有兩個疑似建築的白色圓柱，引發網友猜測。

網友們分享自己的臆測，「可能是傳統割喉獻祭豬的地方」、「如果有動物在那裡吃草喝水，可能翻動土壤，在衛星圖像上也能清晰可見」。另外，有網友指出，這可能只是澳洲紅土，「有些澳洲紅土大概就長那樣」。網友認為兩個白色建築物是農業用筒倉，並指出「那裡可能是交通繁忙地帶」。

澳洲 Reddit Google Maps

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