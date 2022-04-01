Google地圖驚見神秘血坑 嚇壞眾人如「犯罪現場」

「傳說中的『印度神童』阿南德....到底是怎麼一回事？」因為在YouTube發表「預言全球疫情大流行」影片而爆紅的印度少年阿南德（Abhigya Anand），如今以16歲的印度占星預言家身分而廣為人知，甚至掀起了社會討論度異常熱烈的阿南德現象。

2022-04-01 13:48