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泰5歲龍鳳胎辦婚禮 父母揭傳統習俗與「前世」有關

香港01 / 李納德
泰國一對龍鳳胎日前舉辦婚禮，因為當地傳統相信龍鳳胎是前世的靈魂伴侶，要結婚才可解除業障。 圖／截自網路
泰國一對龍鳳胎日前舉辦婚禮，因為當地傳統相信龍鳳胎是前世的靈魂伴侶，要結婚才可解除業障。 圖／截自網路

天下之大無奇不有，一對龍鳳胎年紀小小都結婚了。泰國日前有對年僅5歲的龍鳳胎「結婚」，姐姐嫁給弟弟，邀請村民親友參與，更請來9名僧人進行唸經儀式。當地傳媒指，泰國部分佛教徒相信龍鳳胎是前世靈魂伴侶，但上輩子未能修成正果，傳統做法是今生讓他們結婚，消除前世業障重新出發。他們的父母說村民都相信這傳統，結婚可解除「厄運」，婚禮並無法律效力，換言之不影響將來婚嫁。不過，婚禮中「小新郎」顯得不耐煩在玩手機，「小新娘」就盡力配合，現場滿臉認真的其實是長輩。

3月27日，泰國紅統府出現一場別出生面的慶祝活動，是場本應是禁忌的「童婚」。泰媒指，當地會為龍鳳胎舉行特別婚禮，是自古以來的習俗，村民、親友、父母、祖父母都去了參加婚禮，一對新人是5歲的姐姐農邁（音譯）及弟弟農穆（音譯），按照泰國傳統婚禮流程進行，並舉辦佛教儀式。

婚禮上，小新人兼肩而坐，農穆躺在爺爺身上玩手機，農邁雙手合十聽從長輩的指示，有時一臉好奇，親友輪番上前祝福，9位僧人在一旁唸經。小孩子明顯沒搞清楚狀況，爺爺奶奶在孫兒旁百般照料，新娘吃飯吃得開心，新郎全程機不離手。

泰國部分佛教徒相信，龍鳳胎前世本是一對，但無法修成正果，只能靠宗教手法解決前世業障。泰媒指，龍鳳胎自古以來被視作前世的靈魂伴侶，有緣無份下今世才會一起出生且必須結婚，象徵他們永遠在一起。如果無法解除業障，龍鳳胎其中一人會夭折或體弱多病，傳統上讓他們結婚是最好的辦法，解除前世未了緣及遺下的厄運，今世重新開始。

他們35歲的媽媽奇瓦功（音譯）也認為，前世有段情緣今世才會作龍鳳胎出生，前世無法修成正果，業障影響今生。爸爸馬宏席（音譯）稱龍鳳胎結婚不會造成壞影響，反會帶好來運，鄰居們都樂意前來祝賀，村民傳統上都覺得龍鳳胎是前世情人。事實上這種龍鳳胎婚禮沒有法律效力，完全有名無實是個宗教儀式，兩人長大後可以各自婚嫁。

家人為龍鳳胎的婚禮請來9位僧人念經。（網上圖片） 圖／截自網路
家人為龍鳳胎的婚禮請來9位僧人念經。（網上圖片） 圖／截自網路

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文章授權轉載自《香港01》

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