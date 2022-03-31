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正妹鼻尖把玩「神秘紫色水母」逗得翹起回應 網嚇壞：世界第3毒

香港01 / 撰文： 卡洛兒
從片段可見，水母躺在水中，Ariann溫柔地用手指來回撫摸水母的身體，水母時不時收縮翹起向上仰。（TikTok影片截圖）
從片段可見，水母躺在水中，Ariann溫柔地用手指來回撫摸水母的身體，水母時不時收縮翹起向上仰。（TikTok影片截圖）

愈美的東西愈要小心觸碰！網上流傳1段影片，外國有網紅在海灘發現1隻紫色透明水母，遂將牠放在透明膠杯內把玩，又用手指觸碰水母，甚至靠近用鼻尖輕輕磨蹭。影片一出即引起網上熱議，至今超過3100萬次觀看，不少網民都被嚇壞，原來杯中物正是號稱世界第3毒的「僧帽水母（Physalia physalis）」，有人不禁驚呼「這是不是她最後一條片？」。

抖音TikTok平台擁有7.7萬粉絲的美國女生Ariann C Tudor不時上載親近大自然的影片，她早前到海灘遊玩時，拾獲1隻藍紫色透明水母，於是將牠放在膠杯中帶回家，並為她改名「Olga」。

從片段可見，水母躺在水中，Ariann溫柔地用手指來回撫摸水母的身體，水母時不時收縮翹起向上仰，Ariann見牠非常可愛，就捧着膠杯將鼻子靠近一下一下地磨蹭牠。Ariann在抖音亦有上載其他跟這隻水母的互動畫面，包括近距離拍攝水母的觸鬚，並標示「不要觸碰」。

影片隨即引起熱議並瘋傳，不少網民都被Ariann的舉動嚇壞，直呼「有毒的！」、「會不會第一次又是最後一次見到這女生？」，亦有人表示這隻水母確實很美麗和可愛，「但美的東西都要小心」。不過Ariann後來解釋，她常常在海灘見到水母，但還是第一次見到又大又美麗的，她亦知道這隻水母有劇毒，撿起來時已安置在自己準備的鹽水水桶中，打算翌日早晨就將牠放生了。

@arianntudor make love, not war - #manolove not #manowar ♬ original sound - arianntudor

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文章授權轉載自《香港01》

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