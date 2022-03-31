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伴郎變新郎？他在婚禮對新娘「突襲告白」 2年後竟抱得美人歸

聯合新聞網 / 綜合報導
一名伴郎在婚禮對新娘「突襲告白」，沒想到兩年後竟成功抱得美人歸，與她共步紅毯。示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage
一名伴郎在婚禮對新娘「突襲告白」，沒想到兩年後竟成功抱得美人歸，與她共步紅毯。示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage

伴郎一年後變成準新郎？外國女子德希蕾（Desiree White）當年在婚禮上被伴郎兼好友的布萊恩特（Bryant）「突襲告白」，儘管婚禮仍圓滿結束，但德希蕾的婚姻之路卻相當坎坷，短短一年的時間就與丈夫簽字離婚，更患憂鬱症陷入人生低潮。布萊恩特陪伴她走過這段難熬的日子，用行動攻陷德希蕾的心，更一同走入婚姻的殿堂。

根據《紐約時報》報導，德希蕾、布萊恩特及她前夫在高中時認識，布萊恩特對德希蕾一見鍾情，但德希蕾早已「名花有主」。一個是自己的好友、一個是自己喜歡的人，百般糾結之下，布萊恩特只能將愛藏在心中，以好友的身分陪伴在兩人身邊。

直至2010年，德希蕾與當時的男友共結連理，身為伴郎的布萊恩特終於抑制不住這份感情，他藉著酒意在婚禮上「突襲告白」，當眾向德希蕾示愛。「我認為她是我這輩子見過最漂亮的人」，布萊恩特在眾人面前傾訴愛意，更稱「妳為什麼不給我機會？我會一直照顧妳」，場上的來賓先是大笑，後來發現事態不對勁，立刻陷入了沉默。

這場鬧劇並未影響婚禮的進行，但德希蕾的婚姻之路卻相當不好走，婚後她與前夫因價值觀及生活方式頻繁爭吵，僅維持一年的時間，兩人便簽字離婚，德希蕾也為此陷入低潮，更得了憂鬱症，身心飽受煎熬。

這段日子裡布萊恩特始終扮演「大仁哥」的身分，一路陪伴她走出傷痛，德希蕾的心也漸漸被他融化，兩人很快的從朋友升級為戀人，交往一年便奉子成婚，於2012年正式成為一家人。兩人的婚後生活也相當幸福美滿，現在他們還是4個小孩的爸媽，組成了一個相當熱鬧的家庭。

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婚禮 婚姻 離婚 結婚

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