快訊

獨／國軍形象再出包 少將指揮官偕妻酒聚後疑毆警

6年拍千部成人片「一切都是謊言」 人氣男優引退改行當牧師

聯合新聞網 / 綜合報導
成人片男優轉行當牧師。圖／取自nypost
成人片男優轉行當牧師。圖／取自nypost

美國39歲男性布姆（Joshua Broome）曾是當紅色情片男優，他引退後改行做牧師。

布姆曾以化名Rocco Reed拍攝1000多部色情片，他在2012年離開色情產業，聲稱拍片帶給他「巨大的情感創傷」。布姆表示：「我真的忘記自己的身分。一切都是謊言和虛構……我想結束自己的生命，但沒有勇氣這麼做。」

布姆20歲出頭時移居好萊塢追逐演員夢，卻輾轉進入色情產業。他在擔任餐廳服務生期間，認識了幾位女性，對方建議他可先拍色情片，增加他成為電影明星的機會。幾天後布姆透過這些女性的引介，拍攝他第1部成人電影。

當時23歲的布姆很快就接到眾多色情片拍攝邀約，每月拍攝幾10場戲是家常便飯，成為高人氣男優，這些名利卻讓他鬱鬱寡歡。布姆說：「我最初相信了賺大錢就會開心的謊言。我賺了超過1百萬美元（約合新台幣2800萬元）。我去遍所有想去的地方。我試過各種能想像到的性愛。但一旦我擁有這一切，我的生活就分崩離析，因為它放大了我內心的悲傷和空虛。」

布姆在拍攝了6年色情片後突然於2012年宣布引退，震驚了業內人士。布姆當時的引退宣言寫著：「我的成人事業已告一段落了……我還想表明，我不是、也從來不是同性戀，我只是1個成人表演者。我引退不是因為什麼特定原因，而是我該持續向前了。」

布姆離開洛杉磯後，搬回北卡羅來納州的老家。當時他罹患憂鬱症，內心「充滿羞恥感」，在健身房工作時還試圖隱瞞自己以前的職業。

直到2014年，他在健身房認識一位名叫霍普（Hope）的女性，2人出遊時布姆向她坦承了自己的過去，對方全然接納他還帶他上教堂，最後布姆在信仰中找到力量。

布姆開始學習聖經神學，並在2016年與霍普結婚，2人現在育有3子。

布姆現職為牧師，在全國各地佈道。他也談到色情的危險：「這太有害了。如果像對待產品一樣對待人們，生活各層面都會受到傷害。」他鼓勵人們，改變人生道路永遠都不嫌太晚，他說自己男優轉行當牧師的旅程就是最好的證明，「你可以讓你的過去主宰你，或者你可以控制並主宰自己的過去。」

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

健身 憂鬱症 信仰 同性戀 性愛

延伸閱讀

伴郎變新郎？他在婚禮對新娘「突襲告白」 2年後竟抱得美人歸

「叔叔們的Pan Piano」掀轟動 火辣身材網友直呼：我可以！

賞櫻也犯校規？東大防疫政策惹眾怒 學生賣眼罩諷「小心別看到花喔」

穿運動外套+長褲她在公園被問「有在賣嗎」網怒：這些地點噁男多

相關新聞

6年拍千部成人片「一切都是謊言」 人氣男優引退改行當牧師

美國39歲男性布姆（Joshua Broome）曾是當紅色情片男優，在他引退後改行做牧師。

會想珍藏嗎？ 日本推出「路人證件相扭蛋機」大受歡迎

日本的扭蛋無奇不有，不論是動漫產品、可愛動物系列、迷你扭蛋等都非常受歡迎。近日有日本扭蛋公司卻推出一種全新產品，竟然將路人們的證件相變成扭蛋發售。當中除了年輕女性外，還有西裝大叔。究竟這個奇葩產品爲何會誕生呢？

男將性愛玩具塞狗狗體內挖不出 「怕被捕」禁止女友帶狗就醫

英國39歲男性諾克斯（Rory Knox）去年4月將女友送他7公分的性愛玩具，塞進母狗身體裡

考大學到一半睡著！妙齡女總是想睡 一查才知是罕病作祟

愛睡覺有時是個性使然，但有時也可能是身體出現病變，導致自然容易產生睡意。近日國外媒體就介紹了一位妙齡女，因為罹患了罕見的病症，導致她無時無刻都有可能突然睡著，嚴重影響日常生活。

女做豐唇手術尺寸腫大8倍變「香腸嘴」 險危及喉嚨

美國23歲女性瓊絲（Kailee Jones）日前進行「豐唇手術」，豈料術後對填充物出現過敏反應，嘴唇腫大比正常尺寸大了8倍。

女助教跟15歲少年調情「身材很好、年齡只是數字」偷嚐禁果下場慘

英國一名21歲女性助教威廉姆絲日前在網上跟15歲少年調情，跟對方說「你身材很好」、「年齡只是一個數字」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。