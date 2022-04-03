男將性愛玩具塞狗狗體內挖不出 「怕被捕」禁止女友帶狗就醫

英國39歲男性諾克斯（Rory Knox）去年4月將女友送他7公分的性愛玩具，塞進母狗身體裡，依法禁止飼養動物7年。

諾克斯將玩具塞進狗狗身體後發現拿不出來，向女朋友坦白：「我做了一件非常愚蠢的事情。」幾個小時後，諾克斯的女朋友發現狗狗看起來坐立不安。但諾克斯擔心被逮捕，多次要求女朋友不要將狗帶去看獸醫。

事發隔天，諾克斯的女朋友把狗帶到獸醫院。獸醫得知事件經過，檢查了狗狗身體後，認為狗狗看起來很平靜，沒有痛苦的感覺，只是生殖器部位又腫又乾。後來獸醫為狗狗進行X光和直腸檢查移除牠體內的玩具，所幸狗狗無大礙。

諾克斯在狗狗就醫後2天後遭到逮捕，並於本月25日出庭接受審判。法官除了禁止諾克斯飼養動物，還判他100天宵禁（curfew）限制他的行動。