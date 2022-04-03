聽新聞
test
0:00 / 0:00
男將性愛玩具塞狗狗體內挖不出 「怕被捕」禁止女友帶狗就醫
英國39歲男性諾克斯（Rory Knox）去年4月將女友送他7公分的性愛玩具，塞進母狗身體裡，依法禁止飼養動物7年。
諾克斯將玩具塞進狗狗身體後發現拿不出來，向女朋友坦白：「我做了一件非常愚蠢的事情。」幾個小時後，諾克斯的女朋友發現狗狗看起來坐立不安。但諾克斯擔心被逮捕，多次要求女朋友不要將狗帶去看獸醫。
事發隔天，諾克斯的女朋友把狗帶到獸醫院。獸醫得知事件經過，檢查了狗狗身體後，認為狗狗看起來很平靜，沒有痛苦的感覺，只是生殖器部位又腫又乾。後來獸醫為狗狗進行X光和直腸檢查移除牠體內的玩具，所幸狗狗無大礙。
諾克斯在狗狗就醫後2天後遭到逮捕，並於本月25日出庭接受審判。法官除了禁止諾克斯飼養動物，還判他100天宵禁（curfew）限制他的行動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言