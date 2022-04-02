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女助教跟15歲少年調情「身材很好、年齡只是數字」偷嚐禁果下場慘

聯合新聞網 / 綜合報導
女助教跟15歲少年調情。圖／取自metro
女助教跟15歲少年調情。圖／取自metro

英國一名21歲女性助教威廉姆絲日前在網上跟15歲少年調情，跟對方「你身材很好」、「年齡只是一個數字」。威廉姆絲還將少年接回家看電視，並從事少年口中「笨拙的性行為」。威廉姆絲現已被捕遭起訴。

少年在威廉姆絲家住1晚後，隔天威廉姆絲傳訊息給他要求再次見面。2人再次在威廉姆絲家發生性關係，威廉姆絲想跟少年交往，但少年不願意就在通話軟體封鎖威廉姆絲。

檢察官愛德華茲（Richard Edwards）表示，2人上床謠言傳出後，學校負責人直接詢問威廉姆絲。但她否認發生不愉快的事情。少年通報社會服務機構和警方才讓這件事曝光。

威廉姆絲目前在建築業找到新工作，並有新的交往對象。法官判處威廉姆絲12個月緩刑，並命她進行社區服務。

性行為 未成年

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