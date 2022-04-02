女做豐唇手術尺寸腫大8倍變「香腸嘴」 險危及喉嚨
美國23歲女性瓊絲（Kailee Jones）日前進行「豐唇手術」，豈料術後對填充物出現過敏反應，嘴唇腫大比正常尺寸大了8倍。
瓊絲去年首次在嘴唇植入填充物，術後不到1小時，她的嘴唇開始迅速腫脹，即使冰敷情形仍不見改善。她的「香腸嘴」在接下來的48小時異常酸痛腫脹，導致她無法正常說話與進食。她許多朋友認為她看起來就像動畫《怪獸電力公司》裡的角色。
瓊絲在社群平台分享了她的經歷，警告人們填充物可能會招致過敏的風險。
瓊絲說當時打電話諮詢醫生，對方開了1周的口服類固醇給她，還說她的嘴唇太腫，可能會因此壓迫到喉嚨跟脖子。幸好瓊絲3天後嘴唇腫脹開始消退。
瓊絲表示這次經歷讓她感到害怕，但因為很喜歡現在的「成果」，未來搞不好會再嘗試相同手術。
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