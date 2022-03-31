快訊

基隆採「類普篩」被批雙標 陳時中回應了

俄宣布停火！下午3時開放人道走廊 讓馬立波平民撤離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女參加淨灘活動 發現近200年前維多利亞時代寶藏箱

聯合新聞網 / 綜合報導
女發現近200年前維多利亞時代寶藏箱。圖／取自metro
女發現近200年前維多利亞時代寶藏箱。圖／取自metro

英國38歲女性費茲傑蘿（Jennie Fitzgerald）日前在當地諾福克（Norfolk） 北海岸參加淨灘活動，發現近200年前維多利亞時代的寶藏箱。

她和家人用牙刷拂去箱子上的沙，原本鎖上的箱子因為底部開始脫落，所以他們輕易取出內容物。發現裡面裝了大約100枚硬幣，大部分源自維多利亞時期，有些源自喬治三世統治時期，但也有些看起來像是中世紀和羅馬的硬幣。

費茲傑蘿笑說：「我的孩子們認為他們會因此變有錢。」

除了硬幣，寶藏箱裡還有寶石、1隻生鏽的懷錶、1個舊香水瓶、1個圖章戒指和1個刻有「Ernest」名字的銀製火柴盒。

費茲傑蘿正在等待專家的鑑定與回覆。她表示：「我從來沒有在海灘上發現這樣的東西。通常我都在找海玻璃和貝殼，找到這種東西真是不可思議。」

淨灘 羅馬 英國

延伸閱讀

潛水挖到寶！美國男發現冰河時期長毛象骨頭、劍齒虎牙齒、絕跡鯊魚化石

閣樓找到已故爺爺藏的百萬鉅款 他驚呼：售屋前請先好好檢查

10年前一場邂逅 女尋找名字紋在她臀部的神秘男人

男抽屜裡發現結婚27年妻跟前任合照 連上空照都有「超不爽」

相關新聞

癡男憶妻成狂...擬划橡皮艇到2千公里印度尋妻 漂流18天下場超慘

太想念老婆也別做傻事，否則愛情故事都變悲劇！1名37歲越南籍男子2年前與印度妻子結婚，兩口子因疫情關係分隔兩地多時．．．

女參加淨灘活動 發現近200年前維多利亞時代寶藏箱

英國38歲女性費茲傑蘿（Jennie Fitzgerald）日前在當地諾福克（Norfolk） 北海岸參加淨灘活動，竟發現近200年前維多利亞時代的寶藏箱。

男在網路認識可愛對象 約會途中發現自己成了「性愛車夫」

美國一位匿名男性本月24日在社群平台提到，之前被交友平台Tinder認識的女子利用

一排深V酒吧女服務生快篩「春光外洩」 網友狂喊：想去做義工

新冠肺炎自2020年起肆虐全球，人們的生活方式也隨著改變，許多餐飲業、服務業皆要求員工定期快篩，或者需要打完疫苗才能上工。近期一間泰國的酒吧也替員工進行抗原快篩（ATK）檢測，照片上傳臉書後卻爆紅，甚至有網友大喊...

捐精爽賺零用錢！他婚後缺錢「重操舊業」 妻子抓包後大崩潰

妻子能接受丈夫背著妳「到處播種」嗎？一名外國男子表示，自己大學期間一直透過捐精賺零用錢，直至後來遇見妻子，倆人共步婚姻的殿堂後，就不再進行「兒孫買賣」了。然而婚後有段日子相當難熬，令他決心「重操舊業」...

校名錯了4年！日本小學畢業證書出包 超狂畢業生抓出錯誤

日本兵庫縣尼崎市一所小學4年前印刷畢業證書時，誤用其他學校公章，因印章使用篆書體，這個錯誤始終沒有被校方發現，直到今年才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。