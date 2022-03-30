一排深V酒吧女服務生快篩「春光外洩」 網友狂喊：想去做義工

新冠肺炎自2020年起肆虐全球，人們的生活方式也隨著改變，許多餐飲業、服務業皆要求員工定期快篩，或者需要打完疫苗才能上工。近期一間泰國的酒吧也替員工進行抗原快篩（ATK）檢測，照片上傳臉書後卻爆紅，甚至有網友大喊「我好想去做義工」。

綜合泰媒報導，位於曼谷一間名為「Drink กลิ้ง bar」的酒吧因為替女服務生快篩引起熱議，該店在臉書PO文強調，除了要求服務生需進行快篩並陰性後才能上工，顧客進店消費前也需出示抗原快篩陰性證明，而讓「Drink กลิ้ง bar」爆紅的原因，當屬上傳一連串女服務生身穿深V、短裙的「戳鼻快篩照」。

曼谷一間名為「Drink กลิ้ง bar」替女服務生快篩引起網友熱議。 圖／擷自 「Drink กลิ้ง bar」臉書

照片曝光後，許多網友紛紛在貼文回應，「店在哪裡？」、「解憂了」、「不能再待在家裡了」、「看到照片，發現快篩戳鼻孔沒有那麼恐怖」、「為什麼這種店不開在我家附近？」、「我好想去做義工」。

泰國新年將屆，為了控制疫情傳播，泰國政府只允許民眾到寺廟祈福、禁止所有大型潑水活動，俗稱潑水節的泰國新年宋干節，將邁入「無水可潑」的第三年。