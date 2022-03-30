聽新聞
test
0:00 / 0:00
一排深V酒吧女服務生快篩「春光外洩」 網友狂喊：想去做義工
新冠肺炎自2020年起肆虐全球，人們的生活方式也隨著改變，許多餐飲業、服務業皆要求員工定期快篩，或者需要打完疫苗才能上工。近期一間泰國的酒吧也替員工進行抗原快篩（ATK）檢測，照片上傳臉書後卻爆紅，甚至有網友大喊「我好想去做義工」。
綜合泰媒報導，位於曼谷一間名為「Drink กลิ้ง bar」的酒吧因為替女服務生快篩引起熱議，該店在臉書PO文強調，除了要求服務生需進行快篩並陰性後才能上工，顧客進店消費前也需出示抗原快篩陰性證明，而讓「Drink กลิ้ง bar」爆紅的原因，當屬上傳一連串女服務生身穿深V、短裙的「戳鼻快篩照」。
照片曝光後，許多網友紛紛在貼文回應，「店在哪裡？」、「解憂了」、「不能再待在家裡了」、「看到照片，發現快篩戳鼻孔沒有那麼恐怖」、「為什麼這種店不開在我家附近？」、「我好想去做義工」。
泰國新年將屆，為了控制疫情傳播，泰國政府只允許民眾到寺廟祈福、禁止所有大型潑水活動，俗稱潑水節的泰國新年宋干節，將邁入「無水可潑」的第三年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言