捐精爽賺零用錢！他婚後缺錢「重操舊業」 妻子抓包後大崩潰

妻子能接受丈夫背著妳「到處播種」嗎？一名外國男子表示，自己大學期間一直透過捐精賺零用錢，直至後來遇見妻子，倆人共步婚姻的殿堂後，就不再進行「兒孫買賣」了。然而婚後有段日子相當難熬，令他決心「重操舊業」，藉此換來倆人安穩的生活，不料妻子得知實情後卻大受震撼，更指控男子背叛了倆人的感情，讓他相當苦惱。

根據《Indiatimes》報導，日前一名男子在網路論壇Reddit發文表示，他從大學開始從事「兒孫買賣」，捐精不僅讓他賺到了零用錢，更能幫助到那些想要孩子的夫妻們。而後他在求學過程中認識了現在的妻子，他也下定決心不再幹這行，倆人從相愛到步入紅毯，結婚已將近6年的時間。

然而，幾年前夫妻倆人卻遇到了艱難期，為了恢復生活品質，男子決定「重操舊業」，並藉此賺到了150元美元（約新台幣4280元）的收入，讓倆人安穩地度過了一周的時間。他也在文中提到，自己認為這事沒什麼大不了的，所以並未主動告知妻子，而後也漸漸淡忘此事，不料卻成為日後的導火線。

一日，夫妻倆與有生育困難的朋友聊天時不慎「露出馬腳」，男子遂坦白自己曾從事捐精工作，妻子得知真相後大感震驚，很快地就離開現場，明顯受到動搖。倆人回到家後立刻進行對峙，妻子認為丈夫背叛了倆人的婚姻與感情，更懷疑他在外面留有其他親生骨肉，難以接受丈夫曾從事「兒孫買賣」的事實。

看見妻子陷入悲傷，男子感到相當不捨，多次向妻子解釋卻得不到想要的結果，令他深感挫折。「也許我先前應該告訴她的？我現在感覺自己就像個大混蛋」，男子想不出最佳的解決辦法，便透過文章抒發情緒，盼網友們能給他一些啟發。

文章掀起討論，多數網友都認為男子沒有向妻子坦白是最大的問題，「因為你沒跟她說啊，不是每個人都能接受的，何況你婚後又做了一次」、「她生下來的孩子很可能有其他同父異母的兄弟姊妹，這絕對是婚前就該被告知的事情」，另一派網友則給出不同建議，「如果真的缺錢，可以考慮捐血，它不會再回來困擾你的」、「每周兩次捐血，能拿到100美元到125元（約新台幣2850到3560元），還不會有私生子來破壞婚姻」。