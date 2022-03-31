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男在網路認識可愛對象 約會途中發現自己成了「性愛車夫」

聯合新聞網 / 綜合報導
男被約會對象當作「性愛車夫」。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
男被約會對象當作「性愛車夫」。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

美國一位匿名男性本月24日在社群平台提到，之前被交友平台Tinder認識的女子利用，成為「女子跟其他男子發生性關係」的車夫。其他網友勸原PO釋懷，認為如果這是該女性的交友模式，原PO已「躲過一劫」。

原PO解釋當天他去接這位「非常可愛」的女性，準備帶她去約會地點，途中該女性說她要去朋友家拿東西。原PO載該女性去指定地點後，就一直守在車道，等了10分鐘後發簡訊、打電話，該女性都沒回應，最後原PO決定上前敲門。一個長相好看的高個子刺青男應門，原PO說明來意後，對方告知該女性還要一點時間，因為她正在和他的室友發生性關係。

原PO當場感到震驚、表情呆滯，刺青男見狀突然抱住他，還說以前他也曾跟該女性上床，勸原PO：「外面有更好的（女人）。」

原PO在歸途掉了幾滴淚，事後收到該女性訊息，對方指責他Uber司機罷工導致她得尋找其他乘車方式，原PO沒回訊息就直接刪除對方的號碼。

網友紛紛斥責這名女性的荒唐行徑：「所以她基本上把你當成免費的計程車司機？這明顯違反Tinder條款。如果是我我會檢舉對方。不過如果那名女性認為她的行為沒有問題，那恭喜你逃過一劫了」、「永遠不理解為什麼有這麼糟糕的人」、「相信原PO一定很心痛，但我希望你知道自己躲過那顆巨大的雷。」

也有不少網友認為「刺青男」是正義的化身：「這世界上需要更多像刺青男這樣的人，比你的約會對象好多了」、「刺青男化解了你的危機」、「刺青男很夠義氣」。

刺青 計程車 美國 Uber

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