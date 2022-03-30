撞上高壓電塔全臉毀容 三寶爸多次接受顏面移植手術「變臉」
美國史上第2個接受全臉顏面移植（Face Transplantation）手術的42歲退役軍人杭特（Mitch Hunter）稱手術是他此生「做過最好的決定」。
杭特2001年乘車時撞上10000伏特高壓電塔，他將同車女朋友救離後，電流通過他的身體長達5分鐘，臉部嚴重受創變形。他住院2個月期間因嚴重燒傷截斷了部分右腿，還陸續接受了67次顏面重建手術。
杭特說女友懷孕後，他決定找尋更全面的「變臉」手術，讓他的孩子「不會因為他而感到尷尬」。
事故發生10年後，育有3個孩子的杭特獲得一名死去男人捐贈的臉，包括皮膚、鼻子的軟組織和軟骨、鬍子跟眉毛。由30名醫師為他進行14小時的全臉顏面移植。術後經過5個月復原時間，他臉上的腫脹才慢慢消退，面部特徵逐漸明顯。
杭特透露現在臉上長出曾屬於捐贈者的鬍子，「感覺很怪」。他指出當初會動手術，就是因為不想讓孩子在學校被霸凌或排擠，「人們一看到你就尖叫很讓人不舒服，而我無法想像陪在我孩子身旁時發生這種情況。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言