撞上高壓電塔全臉毀容 三寶爸多次接受顏面移植手術「變臉」

美國史上第2個接受全臉顏面移植（Face Transplantation）手術的42歲退役軍人杭特（Mitch Hunter）稱手術是他此生「做過最好的決定」。

杭特2001年乘車時撞上10000伏特高壓電塔，他將同車女朋友救離後，電流通過他的身體長達5分鐘，臉部嚴重受創變形。他住院2個月期間因嚴重燒傷截斷了部分右腿，還陸續接受了67次顏面重建手術。

杭特說女友懷孕後，他決定找尋更全面的「變臉」手術，讓他的孩子「不會因為他而感到尷尬」。

事故發生10年後，育有3個孩子的杭特獲得一名死去男人捐贈的臉，包括皮膚、鼻子的軟組織和軟骨、鬍子跟眉毛。由30名醫師為他進行14小時的全臉顏面移植。術後經過5個月復原時間，他臉上的腫脹才慢慢消退，面部特徵逐漸明顯。

杭特透露現在臉上長出曾屬於捐贈者的鬍子，「感覺很怪」。他指出當初會動手術，就是因為不想讓孩子在學校被霸凌或排擠，「人們一看到你就尖叫很讓人不舒服，而我無法想像陪在我孩子身旁時發生這種情況。」