聽新聞
test
0:00 / 0:00
警誤認犯人狂開槍…21歲男跳河慘遭食人魚啃剩白骨 驚悚畫面曝
巴西發生駭人聽聞的食人魚殺人恐怖悲劇！死者為21歲職業足球員路易斯（Luiz Henrique Coelho de Andrade），上周六（3月26日）因被警方誤以為是罪犯並開槍追捕，危急下只好跳入內格羅河（Rio Negro River）躲避，卻不幸遭河裏的食人魚啃咬慘死。其遺體於11個小時後被撈起，當時的影片曝光，只見只剩下白骨，肉已被啃食殆盡，死狀極淒慘，畫面驚撼全國。
綜合外媒報道，21歲職業足球員路易斯上周六（3月26日）剛完成比賽，在回家路上被警方誤認成是罪犯並不斷開槍追捕，追逐間不諳水性的路易斯跳入內格羅河躲避，沒料卻被食人魚攻擊，被咬死後全身肉與內臟都被啃食殆盡。其遺體於11個小時被撈起時，只剩下一具白骨，幾乎看不到有肉。
路易斯的母親向傳媒表示，當時有警察不斷開槍逼使兒子跳進河中，其間有划獨木舟的人經過試圖幫助兒子，惟被警察阻止，她批評警方是草菅人命。不過有當地媒體提供另一版本，稱警察當時在追逐一群嫌犯，路易斯是在閃避時意外跌落水。目前死者家屬正設法向警方提出指控，要為路易斯慘死討回公道。
延伸閱讀：
91歲老婦嫁年輕24歲男子 5個月後死亡淪無名屍 賤男奪百萬遺產
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言