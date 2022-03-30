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警誤認犯人狂開槍…21歲男跳河慘遭食人魚啃剩白骨 驚悚畫面曝

香港01 / 撰文： 布萊恩
21歲職業足球員路易斯（Luiz Henrique Coelho de Andrade）被河中食人魚咬死，被撈起時只剩白骨。圖／《每日星報》
21歲職業足球員路易斯（Luiz Henrique Coelho de Andrade）被河中食人魚咬死，被撈起時只剩白骨。圖／《每日星報》

巴西發生駭人聽聞的食人魚殺人恐怖悲劇！死者為21歲職業足球員路易斯（Luiz Henrique Coelho de Andrade），上周六（3月26日）因被警方誤以為是罪犯並開槍追捕，危急下只好跳入內格羅河（Rio Negro River）躲避，卻不幸遭河裏的食人魚啃咬慘死。其遺體於11個小時後被撈起，當時的影片曝光，只見只剩下白骨，肉已被啃食殆盡，死狀極淒慘，畫面驚撼全國。

21歲職業足球員路易斯（Luiz Henrique Coelho de Andrade）被河中食人魚咬死，被撈起時只剩白骨。圖／《每日星報》
21歲職業足球員路易斯（Luiz Henrique Coelho de Andrade）被河中食人魚咬死，被撈起時只剩白骨。圖／《每日星報》

綜合外媒報道，21歲職業足球員路易斯上周六（3月26日）剛完成比賽，在回家路上被警方誤認成是罪犯並不斷開槍追捕，追逐間不諳水性的路易斯跳入內格羅河躲避，沒料卻被食人魚攻擊，被咬死後全身肉與內臟都被啃食殆盡。其遺體於11個小時被撈起時，只剩下一具白骨，幾乎看不到有肉。

路易斯的母親向傳媒表示，當時有警察不斷開槍逼使兒子跳進河中，其間有划獨木舟的人經過試圖幫助兒子，惟被警察阻止，她批評警方是草菅人命。不過有當地媒體提供另一版本，稱警察當時在追逐一群嫌犯，路易斯是在閃避時意外跌落水。目前死者家屬正設法向警方提出指控，要為路易斯慘死討回公道。

延伸閱讀：

工人意外捲入甘蔗收割機被瞬間碎屍　肢體遭壓成「肉條」

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文章授權轉載自《香港01》

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