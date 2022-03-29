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藝術家推出「威爾史密斯巴人公仔」 拍賣售價飆破台幣1萬4

聯合新聞網 / 綜合報導
美國藝術家扎克（Zach Pollard）看到威爾史密斯巴人後，馬上製作出公仔販售，拍賣售價飆破新台幣1萬4。合成圖／路透社、翻攝自ebay
美國藝術家扎克（Zach Pollard）看到威爾史密斯巴人後，馬上製作出公仔販售，拍賣售價飆破新台幣1萬4。合成圖／路透社、翻攝自ebay

好萊塢男星威爾史密斯27日在奧斯卡頒獎典禮上，因為諧星克里斯洛克（Chris Rock）對妻子光頭開玩笑，因此爆氣衝上台打巴掌，幾乎震撼全球，被網友戲稱「驚天一掌」。有美國藝術家看準商機，迅速製作出威爾史密斯巴人公仔，放在拍賣網站販售價飆495美金（約新台幣1萬4)。

威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上，突然衝上台賞克里斯洛克耳光，畫面曝光後，隨即遭到好萊塢影人們抨擊，儘管他在IG道歉坦承「各種形式的暴力都是錯誤、具破壞性的」，但輿論仍持續延燒。

威爾史密斯和克里斯洛克是否已經和解，作為當事兩人好友的歌手吹牛老爹（Sean Combs）透露已經和解，「我能保證這一點，一切都充滿了愛，他們是好兄弟」，但此說法遭外媒打臉，指出兩人在頒獎典禮後根本沒碰面，是否和解變成「羅生門」。

如今巴掌風波持續延燒，有一名美國藝術家扎克（Zach Pollard）在典禮畫面播出後，嗅到商機，馬上將威爾史密斯的「驚天一掌」製作成公仔販售，包裝上還寫著「Everybody Hates Chris」（人人都恨克里斯）的文字，而這句話正是取自克里斯洛克本人在2006年主演的情境劇，話題性十足。

許多網友在IG上看到這個公仔，紛紛留言，「太神奇了！你的速度！」、「哈哈那張卡片的墨水還沒乾吧」、「太快了！你是從它發生的那一刻就開始製作嗎？」、「很可愛，威爾斯的臉看起來比克里斯還糟」。

目前「威爾史密斯巴人公仔」已被放上線上拍賣網站ebay競標，拍賣價已達495美金（約新台幣1萬4)。

扎克（Zach Pollard）光速推出巴人公仔後，引發網友討論。圖／翻攝自ebay
扎克（Zach Pollard）光速推出巴人公仔後，引發網友討論。圖／翻攝自ebay

威爾史密斯 美國

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