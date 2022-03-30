對抗高漲油價 男拿「食用油」整瓶倒進車子油箱裡

英國男性朗福德（Mark Rainford）本月在社群平台分享他之前在大型連鎖超市Tesco拍到的畫面。畫面中顯示1名男子將食用油倒進他車的油箱裡。讓朗福德當場震驚表示：「太奇怪了吧！」

朗福德說當時看到覺得很搞笑，因為對方看起來「已深思熟慮、不是衝動行事」。許多網友稱讚這名男子很聰明、會因應高漲的油價而變通，並認為這麼做對車子不會造成不良影響，但部分網友則懷疑食用油真的能取代汽油嗎？

一名網友指出：「植物油不要倒進舊式柴油發動機以外的汽車或貨車，否則會用壞引擎，食用油太濃稠會毀了柴油泵。尤其不要倒植物油進汽油發動的汽油車或貨車裡。」

另一名網友也建議：「要在燃油系統安裝加熱器才能只用植物油。而且植物油裡的甘油很容易堵塞燃油系統，並改變車體裡潤滑油的成分。要加植物油到車子裡的前提是，要先使用有毒和危險的化學物質將植物油轉化為生質柴油。」

這段影片是在英國汽油和柴油價格漲到歷史新高後所發布的。本月16日英國柴油價格升至每公升1.76英鎊（約合新台幣66元），而汽油則為每公升1.64英鎊（約合新台幣62元）。

食用油配送公司Cater Oils在官網提到，可將植物油回收製成生質柴油，但轉化的過程不容易，得交給專業人士處理。該公司並呼籲人們「不應該」直接將植物油倒進汽車，因為植物油太濃稠太粘了。