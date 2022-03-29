91歲老婦嫁年輕24歲男子 5個月後淪無名屍、近800萬遺產遭奪

感情難分對錯，英國91歲老婦布列絲（Joan Blass）本身患有失智症，2011年認識比她年輕24歲的福蘭（Colman Folan），並在對方積極攻勢下發展成為情侶，更於2015年瞞着子女偷偷與福蘭登記結婚。不過布列絲結婚僅5個月就離世，福蘭取得了原本分給布列絲子女的21萬英鎊（約790萬台幣）遺產，惟福蘭只把布列絲遺體草草下葬於無標記名字的墳墓（unmarked grave）裏，現時更與改與他人結婚。布列絲子女對福蘭相當不滿，但福蘭強調自己才是受害者。

英國《太陽報》報道，英國91歲老婦布列絲患有失智症，2011年認識比她年輕24歲、當時67歲的男子福蘭。雖然布列絲仍戴着亡夫的結婚戒指，但福蘭仍然展開積極攻勢，2人終發展成為情侶，布列絲更於2015年10月瞞着子女偷偷與福蘭登記結婚，福蘭則搬進她的家。

不過布列絲53歲兒子麥可（Michael）及62歲女兒達芙妮（Daphne）發現，布列絲只會叫福蘭做「拉多（Laddo）」，似乎不知福蘭的真實姓名、住處、家鄉背景等，擔心母親被騙。他們曾向醫生、社福機構及警方求助，惟並未有實質作用。

至2016年3月，即2人結婚5個月後，布列絲不幸離世，而由於布列絲2004年訂立的遺囑在「結婚」後失效，秘密結婚僅5個月的丈夫福蘭合法擁有其21萬元英鎊（約220萬港元）遺產，當中還包括女兒達芙妮的結婚禮服。布列絲子女曾向法院提出訴訟，惟法官指證據不足而駁回。

福蘭之後一直住在布列絲家中，直到與他人再婚才離開，而令布列絲子女更不滿的是，佛蘭在母親去世後，僅將遺體埋葬在無標記名字的墳墓裏，也沒有告知他們喪禮何時舉行，令子女無法送母親最後一程。

對於布列絲子女指控，報道指正與新任妻子同住的福蘭拒絕評論，但他曾強調「布列絲夫人想嫁給我，我當時相信，現在仍然相信她有能力為自己做出這個決定」，又對自己受到的待遇感到憤怒，認為自己才是「無辜的受害者」。

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文章授權轉載自《香港01》