快訊

打房慘敗啟示錄：南韓與他的「無殼絕望」世代

本土疫情多點開花「今年別想出國了？」 前台大醫搖頭

91歲老婦嫁年輕24歲男子 5個月後淪無名屍、近800萬遺產遭奪

香港01 / 撰文： 布萊恩
布列絲生前拍下許多生活照。（predatorymarriage）
布列絲生前拍下許多生活照。（predatorymarriage）

感情難分對錯，英國91歲老婦布列絲（Joan Blass）本身患有失智症，2011年認識比她年輕24歲的福蘭（Colman Folan），並在對方積極攻勢下發展成為情侶，更於2015年瞞着子女偷偷與福蘭登記結婚。不過布列絲結婚僅5個月就離世，福蘭取得了原本分給布列絲子女的21萬英鎊（約790萬台幣）遺產，惟福蘭只把布列絲遺體草草下葬於無標記名字的墳墓（unmarked grave）裏，現時更與改與他人結婚。布列絲子女對福蘭相當不滿，但福蘭強調自己才是受害者。

英國《太陽報》報道，英國91歲老婦布列絲患有失智症，2011年認識比她年輕24歲、當時67歲的男子福蘭。雖然布列絲仍戴着亡夫的結婚戒指，但福蘭仍然展開積極攻勢，2人終發展成為情侶，布列絲更於2015年10月瞞着子女偷偷與福蘭登記結婚，福蘭則搬進她的家。

不過布列絲53歲兒子麥可（Michael）及62歲女兒達芙妮（Daphne）發現，布列絲只會叫福蘭做「拉多（Laddo）」，似乎不知福蘭的真實姓名、住處、家鄉背景等，擔心母親被騙。他們曾向醫生、社福機構及警方求助，惟並未有實質作用。

至2016年3月，即2人結婚5個月後，布列絲不幸離世，而由於布列絲2004年訂立的遺囑在「結婚」後失效，秘密結婚僅5個月的丈夫福蘭合法擁有其21萬元英鎊（約220萬港元）遺產，當中還包括女兒達芙妮的結婚禮服。布列絲子女曾向法院提出訴訟，惟法官指證據不足而駁回。

福蘭之後一直住在布列絲家中，直到與他人再婚才離開，而令布列絲子女更不滿的是，佛蘭在母親去世後，僅將遺體埋葬在無標記名字的墳墓裏，也沒有告知他們喪禮何時舉行，令子女無法送母親最後一程。

對於布列絲子女指控，報道指正與新任妻子同住的福蘭拒絕評論，但他曾強調「布列絲夫人想嫁給我，我當時相信，現在仍然相信她有能力為自己做出這個決定」，又對自己受到的待遇感到憤怒，認為自己才是「無辜的受害者」。

延伸閱讀：

夫妻情深！住宅大火妻危站露台　老公為護妻被嚴重燒傷仍緊捉不放

人豚戀｜男子與海豚相戀6個月兼性交　被迫分手海豚這樣做超心酸…

文章授權轉載自《香港01》

結婚 英國 失智症 情侶 遺產

相關新聞

男星花招多「一人包下整層」 飯店員工透露：肯定是外遇

許多名人即使結了婚，也可能會傳出偷情外遇的事件。而這些名人為求隱蔽，也會在和小三密會時，使用不少手段來防止曝光。最近日本媒體，就解析了部分名人在飯店外遇時，會出現什麼樣的特徵。

91歲老婦嫁年輕24歲男子 5個月後淪無名屍、近800萬遺產遭奪

感情難分對錯，英國91歲老婦布列絲（Joan Blass）本身患有失智症，2011年認識比她年輕24歲的福蘭（Colman Folan），並在對方積極攻勢下發展成為情侶，更於2015年瞞着子女偷偷與福蘭登記結婚。不過布列絲結婚僅5個月就離世，福蘭取得了原本分給布列絲子女的21萬英鎊（約220萬港元）遺產，惟福蘭只把布列絲遺體草草下葬於無標記名字的墳墓（unmarked grave）裏，現時更與改與他人結婚。布列絲子女對福蘭相當不滿，但福蘭強調自己才是受害者。

2層樓獨棟房「只賣0元」 但新屋主必須完成1條件

美國堪薩斯州一棟屋齡為112年的獨棟2層房屋日前拋售，房價僅0美元。免費的原因不是房屋本身有問題，而是接管房子土地的醫院不想拆掉這間房子，希望新屋主移走房子。

女子買炸雞「點8塊只來4塊」堅持報警 網友怒譙浪費社會資源

警察是人民的保母，每個人碰到自身權益受損，都有向警方申訴的權利。然而這並不代表任何大小事情，都需要動用警力來解決。最近在美國，就有一起濫用警察資源，遭到許多網友批評的案例。

泰國男買8張彩票全中頭獎 曬出千萬「銀紙牆」曝中獎原因

「拜得神多自有神庇佑」雖然是迷信講法，但不少人堅信是真的！泰國彩票局日前開獎，一等獎號碼有8張彩票買中，幸運兒竟然是同一人。52歲男子猜巴汀連續買了8張彩票，一口氣中了4800萬泰銖（約新台幣3990萬元），領獎時秀出自己的彩票及身後的「銀紙牆」，他認為自己中獎原因，是一直供奉當地一位神明，又指當天其實是神叫他去買彩票，一邊選號碼一邊祈禱，自己買了什麼號碼都忘了，沒料到8張彩票都是同號碼，而且真的中了頭獎。現在他正與家人商討如何運用這筆巨款，包括打算買土地、捐款給寺廟及造功德等，但他未來仍會繼續工作。

自稱英國禮儀專家 拍片教人用刀叉吃飯引熱議

一名自稱是「英國禮儀專家」女子在短片分享平台TikTok發布影片，教人如何在正式場合用刀叉吃飯。影片在網上廣傳，網民熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。