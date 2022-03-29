男星花招多「一人包下整層」 飯店員工透露：肯定是外遇

許多名人即使結了婚，也可能會傳出偷情外遇的事件。而這些名人為求隱蔽，也會在和小三密會時，使用不少手段來防止曝光。最近日本媒體，就解析了部分名人在飯店外遇時，會出現什麼樣的特徵。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位曾在高級飯店服務過的S氏指出，過去曾遇到不少知名藝人到他們店裡頭下榻，而員工們自己也會註明「某某房目前正住著藝人某某某」等訊息，接待上都會特別注意。

有些男性藝人在住宿之後，隔天來還鑰匙卻是女性。碰到這種狀況，如果是未婚的男性藝人，還可以推測女方或許是女友之類，但如果是已婚男性，特別另一半同樣也是知名演員的藝人，來還鑰匙的卻不是他老婆時，就高機率是和小三外遇的狀況。

S氏談到他以前在工作時，曾碰上一位知名的運動選手入住。這位選手不久前才拍攝過貼身採訪的特別節目，並在節目中展現出超級好爸爸的形象。不料在入住之後卻形跡可疑，而且還帶著一位既不是老婆，更不是女兒的女性前來，且兩人在日後還不只一次造訪他們旅館，讓S氏大失所望。

另外，平常有團客要入住時，就會因為人比較多，可能直接包下一整層的房間。但曾經有位男藝人只有自己要住房，卻也包下了一整層樓，還向旅館要求多訂一間其他樓層的房間，顯然是為了徹底避人耳目，才會想出這樣的訂房策略。

也曾經有以「愛玩」出名的男藝人，在深夜兩點時才緊急通知飯店，表示希望能夠臨時下訂房間，顯然是在外面夜生活玩得還不盡興，乾脆再到飯店續攤。雖然一般飯店員工都有替客人保密的義務，不過這些事情多少會在大家茶餘飯後時拿來閒聊，因此仍有風聲傳播出去，被八卦媒體熟知的風險存在。