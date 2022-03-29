2層樓獨棟房「只賣0元」 但新屋主必須完成1條件

美國堪薩斯州一棟屋齡為112年的獨棟2層房屋日前拋售，房價僅0美元。免費的原因不是房屋本身有問題，而是接管房子土地的醫院不想拆掉這間房子，而是希望新屋主移走房子。

院方指出這棟占地56坪的房子內部鋪設木地板，橡木和松木裝置完好如初且結構堅固，且「房子實體比照片看起來的狀況好」。院方評估後認為房子狀況良好無須拆除，只是接下來的屋主必須將房子搬到另一塊土地上。

然而，搬遷整棟房子至新地點的成本預估至少為15萬美元（約合新台幣432萬元）。林肯縣經濟發展基金會（The Lincoln County Economic Development Foundation）目前已獲得3萬美元（約合新台幣86萬元）的資金，要贊助新屋主搬遷房屋。

院方表示，如果沒有找到能在年底前搬走房子的新屋主，就會拆除屋子。