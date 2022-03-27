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自稱英國禮儀專家 拍片教人用刀叉吃飯引熱議

香港01 / 撰文／許懿安
名為Lucy Challenger的英國禮儀專家拍片，教人在正式場合吃飯，以及如何不舀飯並將它們「鏟」進嘴裏。圖／Lucy Challenger TikTok
名為Lucy Challenger的英國禮儀專家拍片，教人在正式場合吃飯，以及如何不舀飯並將它們「鏟」進嘴裏。圖／Lucy Challenger TikTok

一名自稱是「英國禮儀專家」女子在短片分享平台TikTok發布影片，教人如何在正式場合用刀叉吃飯。影片在網上廣傳，網民熱烈討論。

名為Haru D. Fold的Facebook賬戶轉發影片顯示，名為露西（Lucy Challenger）的禮儀專家通過影片，向她的粉絲解釋如何在正式西式餐飲場合用刀叉吃飯。

她的TikTok賬戶有多達265,800名追隨者。Haru D. Fold轉發影片時稱，「感謝上帝，我生在東南亞。」她說：「我們要做的是，把米飯推到叉子的頂端（背面），然後好好把它放進嘴裏。」她一邊說一邊示範，用餐刀將米飯推到叉子背面。

談到飯餸一起進食，露西建議把食物和飯一起推到叉子上。她說，這會讓米飯吃起來更容易。這影片在TikTok疑似已撤下。

影片迄今累計有1,920則留言，轉發5,140次。

很多網民在影片下留言。有人稱吃飯可用手、筷子或餐匙，這是亞洲人吃飯的方式。此外也人說這做法不切實際，認為她太裝模作樣。不過也有人說，這樣吃飯比較快。

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文章授權轉載自《香港01》

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